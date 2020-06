Neue Scanner von PFU erfüllen die Bedürfnisse budgetbewusster Unternehmen

PFU (EMEA) Limited, ein Unternehmen der Fujitsu-Gruppe, stellte eine neue Produktreihe an Scannern für den täglichen Gebrauch vorgestellt. Dabei handelt es sich um die zweite Generation der SP Series von Fujitsu. Dank einfacher Bedienung und flexibler sowie kosteneffizienter Bereitstellung ist die SP Series perfekt für Unternehmen, die im Rahmen der digitalen Transformation damit starten wollen, papierbasierte Informationen in ihre Workflows zu integrieren.

Damit Unternehmen ihre Arbeitsabläufe optimieren und unternehmensweit von einer intelligenten Datenverarbeitung profitieren können, besitzen die neuen Scanner – SP-1120N, SP-1125N und SP-1130N – einen LAN-Anschluss. Dadurch können mehrere Arbeitsplatzrechner denselben Scanner nutzen. Außerdem ermöglichen der LAN-Anschluss und die Einbettung von PaperStream IP Net in PaperStream IP den Anwendern auf einem beliebigen Computer schnell eine Verbindung zu jedem Scanner im Netzwerk herstellen. Die Einschränkungen durch zu kurze USB-Kabel sind damit Geschichte.

PFU hat sich bei der Entwicklung auf die grundlegenden Erfassungsfunktionen konzentriert, ohne dabei das intuitive Anwendererlebnis zu vernachlässigen, für das der Hersteller bekannt ist. Dank profilbasierter Menüs und One-Touch-Bedienung direkt am Scanner eignet sich die SP Series vor allem für die Automatisierung von Prozessen – vom Scannen über das Extrahieren der relevanten Daten und das direkte Einspeisen der erfassten Informationen in die Workflows. Die automatische Profilerkennung greift auf vordefinierte Formulare zurück und verarbeitet Informationen entsprechend den voreingestellten Erfassungsoptionen.

Alle neuen Geräte sind zudem mit der Software-Suite PaperStream von PFU ausgestattet. PaperStream Capture automatisiert und optimiert den Erfassungsprozess und bietet den Anwendern so schon nach kurzer Einarbeitung und mit minimalem Aufwand die Möglichkeit, Daten in Workflows einzuspeisen. Die branchenweit führende Bildbereinigung des PaperStream IP-Treibers liefert zuverlässig die Qualität, die für nachfolgende Prozesse wie die optische Zeichenerkennung, die Erstellung von durchsuchbaren PDF-Dateien oder bearbeitbaren Word-, Powerpoint- und Excel-Dateien erforderlich ist. Die Zukunft gehört dieser enorm flexiblen Bereitstellungsarchitektur. Falls ein Unternehmen seine Erfassungskapazität künftig ausbauen oder optimieren möchte, profitiert es gleichzeitig von einem klaren Migrationspfad in die Cloud.

„Noch nie war der Zugriff auf Daten so wichtig wie heute – in einer Zeit, in der sich so viele Menschen an neue Arbeitsweisen in vernetzten Umgebungen anpassen müssen“, erklärt Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited. „Die neuen Modelle der zweiten Generation der SP Series erfüllen die grundlegenden Anforderungen an Scanlösungen vieler Unternehmen, bieten ihnen sowohl operative als auch strategische Vorteile und treiben die Verwirklichung der Mission von PFU EMEA voran, den weltweiten Informationsfluss zu optimieren.“

Preise und Verfügbarkeit

SP-1120N: 379€ (mehr Informationen hier)

SP-1125N: 429€ (mehr Informationen hier)

SP-1130N: 549€ (mehr Informationen hier)

Alle Geräte sind ab sofort verfügbar.

