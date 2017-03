Neue Information Builders Omni-Gen Data Quality Edition

Mit dem neuen leistungsstarken Integrations- und Datenbereinigungs-Tool Omni-Gen Data Quality Edition von Information Builders können Anwender in den Fachabteilungen die Konsistenz, Genauigkeit und Aktualität ihrer kritischen Daten verbessern.

Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, kündigt die Verfügbarkeit der Omni-Gen Data Quality Edition an (1); dabei handelt es sich um eine einheitliche Plattform zur Profilierung, Bereinigung und Anreicherung von Informationen in Datenbanken und anderen betrieblichen Informationssystemen. Die Omni-Gen Data Quality Edition ermöglicht eine Zusammenarbeit von Anwendern aus den Fachabteilungen mit Kollegen aus der IT-Abteilung und fördert so die Konsistenz, Genauigkeit und Vollständigkeit über alle Arten von Datenquellen hinweg – einschliesslich nativer Hadoop-Datenquellen und anderen File-Formaten für Big-Data-Projekte.

Jedes Unternehmen ist auf zuverlässige Daten angewiesen, wenn es darum geht, Transaktionen auszuführen und Entscheidungen zu treffen. Allerdings enthalten die Datenquellen oft Fehler, die Geschäftsaktivitäten negativ beeinflussen. Ungenaue Daten beeinträchtigen den Vertrieb, das Rechnungswesen, den Customer-Service, die Qualitätskontrolle und viele andere betriebliche Funktionen. Auf Basis der Omni-Gen Integration Edition (2) kombiniert die neue Datenqualitätslösung von Information Builders eine leistungsfähige Rules Engine mit einer Data-Quality-Firewall und beseitigt proaktiv fehlerhafte Daten – oft im Kontext umfassender Stammdatenverwaltungs-Projekte (3).

Derartige Projekte werden häufig durch unvollständige oder widersprüchliche Geschäftsregeln, Scoring-Techniken, Validierungsmethoden und Datenanforderungen beeinträchtigt. Die Omni-Gen Data Quality Edition meistert diese Herausforderungen mit einem einheitlichen Toolset zur Profilierung, Bereinigung und Anreicherung von Daten – alle zugänglich über eine benutzerfreundliche, für Anwender in den Fachabteilungen konzipierte Arbeitsumgebung. Fachanwender können damit Fehler in den Daten bereinigen, ohne dass sie die Daten beschaffen oder sich in Software einarbeiten müssen, die für IT-Fachkräfte gedacht ist. Fehler in den Daten lassen sich leicht aufspüren, Regeln und Verfahren zur Datenbereinigung komfortabel mit Kollegen teilen und es ist einfach, mit Entwicklern bei der Umsetzung von Datenqualitäts- und Stammdatenmanagement-Projekten zusammenzuarbeiten.

Omni-Gen startet mit den Geschäftsanforderungen und -artefakten, automatisiert anschliessend Geschäftsprozesse und -regeln und reduziert die Implementierungszeiten komplexer Datenmanagement-Projekte von Monaten auf Wochen. Die Lösung ist Teil einer Progressive-Data-Management-Strategie (4), die Datenintegration, Data Governance und BI-Entwicklung umfasst. Information Builders entwickelte eine neue Datenmanagement-Plattform, um die Datenverarbeitung in transaktionalen und analytischen Applikationen zu verbessern. Die Omni-Gen Data Quality Edition ist eine wichtige Erweiterung der Data Management Platform (5) von Information Builders, einem umfangreichen Lösungspaket, mit dem Unternehmen komplexe Datenprobleme lösen können.

“Unternehmen benötigen eine flexible, zuverlässige und proaktive Möglichkeit, um die Integrität ihrer kritischen Informationsbestände sicherzustellen”, sagt Gerald Cohen, President und CEO von Information Builders. “Ein umfangreiches Spektrum von Applikationen, Datenbanken, Systemen, Messages und Dokumenten macht es heute schwieriger als je zuvor, kontinuierlich die Datenqualität zu ermitteln und zu kontrollieren. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, problemlos ihre Daten zu kombinieren, zu reinigen und zu verwalten, können deren Potenzial nicht vollständig ausschöpfen.”

