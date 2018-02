Neue Epson Laserprojektoren für Besprechungs- und Schulungsräume

Installationsprojektoren mit 4.500 bis 6.000 Lumen mit Vielzahl Funktionen bei hoher Zuverlässigkeit

Epson kündigt eine neue Produktreihe 3LCD-Laserprojektoren an, die für den Einsatz in Besprechungsräumen, Bildungseinrichtungen und für Veranstaltungen entwickelt wurden. Die Modelle EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U und EB-L400U ersetzen dabei vorhandene, auf traditionellen Lampen basierende Projektoren in Szenarien mit Lichtströmen von 4.500 bis zu 6.000 Lumen. Die neue EB-L6xx-Serie verfügt über ein besonders kompaktes und modernes Design, sodass diese neuen Epson Laserprojektoren kleiner und leichter sind als Produkte mit vergleichbarer Helligkeit. Die Modelle EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U und EB-L400U sind ab Juni 2018 im qualifizierten Fachhandel erhältlich.

