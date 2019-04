Canon kündigt drei weitere kompakte Tintenstrahldrucker an, bei denen sich die Tintenbehälter nachfüllen lassen. Entwickelt wurden die Drucker fürs Home-Office oder kleine Unternehmen. Bis zu 350 Blatt Papiervorrat, zwei Papierzuführungen, LAN-Schnittstelle und Duplexdruck sind die Hauptleistungsmerkmale aller drei Modelle. Hinzu kommt eine Optimierung der Tintenflaschen, die ein sauberes und schnelles Nachfüllen ermöglichen.

Gleich drei Schwarztintenflaschen sind im Lieferumfang enthalten. Der Canon PIXMA G6050 ist ein Farb-Multifunktionssystem mit Scan- und Kopierfunktion und einer praktischen Bedienung über das vorne angebrachte, hochklappbare Panel mit zweizeiligem LCD. Der PIXMA G5050 ist ein reiner Farbdrucker und der PIXMA GM2050 ein Schwarzweiss-Drucker, was besonders für Unternehmen mit überwiegend schwarzweissem Druckaufkommen interessant ist. Sollte doch einmal Farbe nötig sein, kann man eine gängige Farbpatrone kaufen und einsetzen.

Jeder Drucker wurde für die Anforderungen des häufigen Gebrauchs in Büroumgebungen konzipiert – mit besserer Qualität, schnellem Druck und wettbewerbsfähigen Betriebskosten. Die verbesserten Tintenflaschen ermöglichen eine Befüllung ohne lästige Verschmutzungen. Mit grossen Tintenbehältern und einer Vielzahl von Anschlussoptionen bieten die neuen Drucker der PIXMA G Serie eine kompromisslose Qualität und umfangreiche Funktionalität – nicht nur im geschäftlichen Umfeld.

Ob für das Mailing eines Immobilienmaklers oder die Speisekarten einer Restaurantfiliale – die Kosten bleiben dank der ergiebigen Tinten von Canon auf erfreulich niedrigem Niveau. Bis zu 18.000 Seiten drucken die drei Tintenbehälter mit Schwarztinte aus dem Lieferumfang, das Farbset von PIXMA G6050 und PIXMA G5050 7.700 Seiten1. Das minimiert Ausfallzeiten, da nicht ständig neue Tintenpatronen gekauft und ausgetauscht werden müssen und führt ausserdem zu sehr geringen Druckkosten pro Seite.

Alle drei Drucker maximieren die Produktivität durch den automatischen beidseitigen Druck und eine Kapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier. Das bedeutet selteneres Nachfüllen und weniger Verbrauch von Papier. Besonders praktisch dabei sind die zwei Papierzuführungen für die Bevorratung unterschiedlicher Medien. Im hinteren Papiereinzug passt fast alles vom Kreditkartenformat (91 x 55 mm) bis zu A4. Wenn die Tinte knapp wird, nutzen vielbeschäftige Unternehmen die Vorteile der verbesserten Tintenflaschen von Canon, die speziell für ein schnelles Nachfüllen ohne Risiko von Verschmutzung entwickelt wurden, um die Ausfallzeiten beim Drucken zu minimieren.

Unternehmen mit hohem täglichen Druckbedarf profitieren von Geschwindigkeiten von bis zu 13 ISO-Seiten/Minute Schwarzweiss (6,8 ISO-Seiten/Minute in Farbe) beim Canon PIXMA G6050 und Canon PIXMA G50502. Dies führt zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung.

Die Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen der neuen Drucker der PIXMA G Serie bedeuten jedoch keinerlei Kompromisse bei der Qualität. Die neu entwickelte schwarze Pigmenttinte erzeugt einen gestochen scharfen und klaren Textdruck, der sich perfekt für die Erstellung von Dokumenten und Präsentationen im professionellen Look eignet. Der Canon PIXMA G6050 und der Canon PIXMA G5050 drucken auch lebendig wirkende, randlose Fotos in Grössen bis zu DIN A4 – ein Foto im Postkartenformat (10 x 15 cm) ist in ca. 37 Sekunden gedruckt.3

Jeder Drucker ermöglicht zudem das intelligente und komfortable Drucken über die Canon PRINT App für iOS und Android sowie per PIXMA Cloud Link direkt aus der Cloud wie beispielsweise Google Drive, Dropbox und Evernote. Canon PIXMA G6050 und Canon PIXMA G5050 Besitzer können kabellos und direkt von einem kompatiblen Mobilgerät mit AirPrint (iOS), Mopria (Android) oder Windows 10 Mobile ausdrucken und von noch mehr Flexibilität profitieren. Bei Unternehmen, die eine sicherere Verbindung benötigen, kann die Einbindung ins Netzwerk auch über eine Ethernet-Schnittstelle erfolgen.

Unternehmer mit mehreren Standorten können diese Drucker auch mit der online verfügbaren Management Information Base (MIB) aus der Ferne überwachen. Das System ermöglicht, Tintenstände und das Druckvolumen von einem einzigen Ort aus zu überwachen – Tinte und Papier kann so rechtzeitig nachbestellt werden.

Der Canon PIXMA G6050 und der Canon PIXMA G5050 sind mit einer Reihe neuer Medien kompatibel, einschliesslich magnetischem oder wiederaufklebbarem und 8,9 x 8,9 cm quadratischem Fotopapier – ideal für diejenigen, die mit ihrem Drucker zu Hause kreativ werden möchten.

Mit der neuesten Produktreihe der für den hochvolumigen Druck ausgelegten Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern haben kleine Unternehmen oder Home-Offices eine kostengünstige Produktivität an der Hand, ohne Kompromisse bei der Dokumentenqualität eingehen zu müssen.

Der Canon PIXMA G6050 (CHF 429.-), Canon PIXMA G5050 (CHF 329.-) und Canon PIXMA GM2050 (CHF 219.-) werden ab Juni 2019 im Canon Online-Shop und im offiziellen Canon Fachhandel erhältlich sein.