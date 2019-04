Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums überraschte Netstream, der beliebte Zürcher Anbieter für Cloud-, Internet-, Telefonie-, Hosting-, TV- und Wholesale-Lösungen, mit einem spannenden Projekt. Das Versprechen wurde nun eingehalten und 200 Bäume wurden gepflanzt.

Vision von Netstream richtungsweisend

«Stellen Sie sich vor, dass Menschen im Einklang mit der Technologie und der Natur erfüllt leben.», so Alexis Caceda, CEO von Net-stream. Genau das ist die Vision von Netstream, welche das Unternehmen die nächsten 20 Jahre anstrebt. Bereits 2018 wurden einige nachhaltige Massnahmen umgesetzt. So entschied sich Netstream im Sommer 2018 beispielsweise, die Kühlung seines Re-chenzentrums zu modernisieren und setzte damit auf eine sogenannte Free-Cooling-Anlage. «Damit unsere Vision nicht nur Vision bleibt, sondern Tatsache wird, haben wir unsere Jubiläumsaktion «Wir pflanzen Bäume» gestartet.», so Dominik Breitenmoser, CIO von Netstream.

Jubiläumsaktion: «Wir pflanzen Bäume»

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums wollte die Netstream AG für jeden Neukunden, der bis Ende Februar 2019 ein Produkt bei Netstream bestellt, einen Baum pflanzen. «Unsere Kunden waren begeistert von unserem Projekt, was mich persönlich und auch unser komplettes #TeamNetstream sehr erfreute. Wir haben uns aufgrund des guten Feedbacks entschieden, die Aktion um einen Monat zu verlängern.», so Alexis Caceda, CEO der Netstream AG.

Am Freitag, 5. April 2019 war es dann so weit. Das Netstream-Team pflanzte mit fachlicher Unterstützung der Holzkorporation Witikon insgesamt 200 Bäume im Witiker Wald. Peter Lang von der Holzkorporation bestätigt den Nutzen des Projekts für den Wald: «Unser Wald hat viele wichtige Funktionen für alle. So ist er beispielsweise CO2-Speicher, Wasserspeicher und hat auch eine kühlen-de Wirkung auf die Stadt Zürich.». Markus Tanner, Revierförster in Witikon ergänzt: «Den Wald haben wir geerbt von unseren Eltern und geliehen von unseren Kindern.».

Auch 2019 voller spannender Nachhaltigkeitsprojekte

Netstream ist schon jetzt an den nächsten Projekten und verspricht weitere überraschende Massnahmen, die das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Vision bringen.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zur Jubiläumsaktion: «Wir pflanzen Bäume» und das Video zur Pflanzaktion finden Sie hier: www.netstream.ch/birthday