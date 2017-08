Modulare USV-Anlage Multi Power MPW Combo

Mit einem umfangreichen Angebot an USV- und Batterieanlagen sorgt CTA Energy Systems für sichere Stromversorgung. Sie deckt die ganze Palette an USV-Anlagen ab: vom Kleingerät über modular skalierbare Anlagen bis zum Parallel-System mit mehreren Megawatt Leistung. Stets im Vordergrund stehen dabei Beratung, Support, kurze Lieferzeiten sowie eine kompetente Serviceorganisation inklusive 24-Std-Pikettdienst und einem Repair-Center für Klein-USV-Anlagen.

Als einer der grössten werksunabhängigen USV-Anbieter in der Schweiz vertreibt sie die Produkte verschiedener namhafter USV-Hersteller, wie zum Beispiel der Firma Riello aus Italien. Deren neuste Entwicklung ist die modular skalierbare USV-Anlage Multi Power MPW Combo. In einem Schrank können bis zu drei USV-Module zu je 42 kVA/KW und bis zu vier Batteriekreise installiert werden. Sie zeichnet sich durch ihre unerreichte Leistungsdichte und einem hohen Wirkungsgrad im Online-Doppelwandler-Modus von bis zu 96,5 % aus. Bereits bei einer Last von 20 % erreicht sie einen Wirkungsrad von über 95 %. Weiter verfügt sie über einen 7”-LCD-Touchscreen. Sie garantiert höchsten Schutz bei anwendungskritischen Verbrauchern in Rechenzentren oder anderen kritischen Anwendungen.

www.usv.ch