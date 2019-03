Die schöne neue digitale Welt ist nicht optional – wer die modernen Business-Tools nicht benutzt, gerät schnell ins Hintertreffen. Die Opacc Software AG, spezialisiert auf Business-Software und Geschäftsautomation, unterstützt Schweizer Unternehmen bei dieser Transformation – schon seit über 30 Jahren.

Heute bietet das Unternehmen die höchste Qualität in der Geschäftsautomation für KMU. Das soll sich auch in den nächsten 30 Jahren nicht ändern.

Die weltweite digitale Revolution brachte die perfekten Voraussetzungen für die Automation der Geschäftsprozesse. Opacc hat diese Entwicklung begleitet und wird es auch weiterhin tun. Das Unternehmen automatisiert die Geschäftsprozesse seiner KMU-Kunden mit der OpaccOXAS-

Softwareplattform um Businessmodelle und Geschäftsprozesse systematisch in ihrer ganzen Dimension zu digitalisieren. Damit werden modernste E-Business-Systeme auch in kleinen und mittleren Unternehmen praktikabel.

Global, digital, lokal

Die meisten KMU sind nur zu gerne bereit, die Herausforderungen der Digitalisierung mit einem kompetenten lokalen Partner anzupacken, der die gleiche Sprache spricht und die geschäftliche Geografie kennt. Deshalb ist Beat Bussmann, Opacc-Gründer, -CEO und -Hauptaktionär davon überzeugt, dass sich das Unternehmen auch in Zukunft seine Kunden selber aussuchen wird – wie das von Anfang an geschehen ist. Durch die Zusammenarbeit mit den «passenden» Kunden könne die bei Opacc entwickelte Qualitätssoftware deren Bedürfnissen angepasst und permanent verbessert werden, erklärt er. Damit man bei Opacc immer in der Lage ist, direkt mit den Kunden zu kommunizieren, vertreibt das Unternehmen seine Software selber.

Das Ziel, dass sich der Opacc-CEO für die Zukunft gesetzt hat ist unbescheiden, aber nicht unrealistisch: Man will am schönsten sein, nicht am grössten. Dazu soll das Opacc-Produkt in höchster Qualität weiterentwickelt werden – ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden, die sich übrigens darauf verlassen können, dass ihre Software immer updatefähig sein wird. Dabei will man sich auch weiterhin auf die Schweiz konzentrieren. Damit die Qualitätsführerschaft bezüglich Geschäfts-automation für KMU auch in Zukunft nicht nur ein Anspruch, sondern eine anerkannte Tatsache sein wird.

Opacc Software AG

Wahligenpark 1, 6023 Rothenburg

T +41 41 349 51 00

www.opacc.ch