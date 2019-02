Mit dem LiveChat 2.0 können Unternehmen einfach und direkt mit Webseitenbesuchern in persönlichen Kontakt treten

Der Softwarehersteller estos nimmt an der CCW in Berlin teil. Vom 19. bis 21. Februar präsentieren die Starnberger in Halle 2, Stand A 22, die LiveChat Software: Interaktive Touchpoints bieten Unternehmen die Möglichkeit, mit Interessenten und Kunden direkt digital über die Webseite zu kommunizieren – ohne sich zusätzliche Software oder ein Plug-in herunterladen zu müssen. Das Webseiten Widget, das Kontaktportal oder die multimediale Visitenkarte zeigt geeignete Ansprechpartner inklusive Kontaktmöglichkeiten wie Text-Chat oder Video-Chat. „Dadurch tritt der Kunde früher als bisher mit einem Experten des Unternehmens in Kontakt und klärt wichtige Fragen“, erläutert Robert Weiß, Senior Sales Director DACH bei estos. „Die direkte Kommunikation hilft ihm, schneller an fehlende Informationen zu kommen und unterstützt ihn aktiv bei der Entscheidungsfindung.“ Die Interaktion über Webseiten passiert ohne medialen Bruch. „Gerade die Beratung per Video, von Angesicht zu Angesicht, erlaubt einen persönlichen Kontakt zu Kunden oder Interessenten“, ergänzt Theófilos Kokkotas, Director Business Development bei estos. Die Sparkasse am Niederrhein beispielsweise ermöglicht es so ihren Kunden, ein Konto bequem von zu Hause zu eröffnen. Ihre Identität verifizieren sie, indem sie ihren Ausweis beim Video-Chat in die Kamera halten. „Mit dem LiveChat stellen wir eine moderne Art der Interaktion mit Webseitenbesuchern zur Verfügung und ermöglichen es Unternehmen, diese länger auf der Homepage zu halten und gezielter zu informieren“ führt Theófilos Kokkotas abschließend aus. Stärkere Kundenbindung und -zufriedenheit, höhere Produktivität, verbesserte Customer Journey und höhere Conversion-Rate sind die wesentlichen Vorteile.

LiveChat von estos bietet nicht nur einen weiteren Kommunikationskanal: Durch die automatische Präsenzsynchronisation bleiben die Verfügbarkeiten aktuell. Webseitenbesucher werden intelligent auf Berater verteilt, beispielsweise aufgrund der Auslastung sowie der Priorisierung des zuletzt Gesprochenen. Berichte und Analysen können durch die serverseitige Protokollierung oder die Integration in Google Analytics und Matomo erstellt werden. Das erleichtert es gleichzeitig, die Berater zu organisieren.

Die estos GmbH entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen u.a. im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS) sowie WebRTC-basierten Anwendungen für Audio/Video-Chats. Die CCW, ehemals CallCenterWorld, ist eine internationale Kongressmesse für innovativen Kundendialog. Rund 270 Aussteller präsentieren zukunftsweisende Produkte und Lösungen, die Kommunikationsprozesse von Unternehmen mit ihren Kunden optimieren.

Weitere Informationen zur CCW sind zu finden unter https://www.ccw.eu/, weitere Informationen zu LiveChat unter https://www.estos.de/produkte/livechat.