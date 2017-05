Microsoft Schweiz zeichnet «Partner of the Year» aus

Microsoft Schweiz zeichnete in sechs Kategorien die erfolgreichsten Partnerunternehmen des Jahres 2017 aus. Die Sonderauszeichnung «Country Partner of the Year» ging in diesem Jahr an die Sword-Gruppe.

Die diesjährigen Gewinner des Microsoft-Awards «Partner of the Year» heissen Swisscom, Itnetx, isolutions, Unico Data, Askmewhy und Sword-Group. Bei der Bewertung durch die Experten-Jury standen Kriterien wie Empower Employees, Optimize Operations, Engage Customers, Cloud Ac-celeration sowie Co-Selling im Vordergrund.

Die Auszeichnung «Overall Country Partner of the Year» ging an den Westschweizer IT-Dienstleister Sword.