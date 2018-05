Martin Steiner wechselt zu Veeam Software Schweiz

Per sofort verstärkt Martin Steiner als Enterprise Systems Engineer das Team von Veeam Software Schweiz. Steiner bringt über zwanzig Jahre Erfahrung im Enterprise Datacenter Bereich sowie in der Betreuung von Herstellern und Endkunden im Channel mit. Zuletzt war Steiner als Channel Development Manager bei TIM Storage Solutions tätig. «Wir bauen unsere Position im Schweizer Grosskundenbereich laufend aus. Es freut uns deshalb, unsere Expertise im Segment Enterprise mit Martin Steiner erweitert zu haben», so Douglas Chechele, Country Manager Switzerland, zur Verstärkung des Schweizer Teams.

