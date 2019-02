Die Einbindung der Sophos XG Firewall in die Cloud-basierte Verwaltungskonsole Sophos Central ermöglicht synchronisierte Security-Funktionen und eine schnelle Reaktion auf Cyberangriffe.

Sophos hat seine Cloud-basierte Management-Plattform Sophos Central in die Next Generation Sophos XG Firewalls integriert. Damit ist die Eingliederung aller Sophos Cyber-Security-Lösungen in Sophos Central abgeschlossen, wodurch Partner und Kunden das gesamte Security-Portfolio, vom Endpoint bis hin zur Netzwerk-Security, über die zentrale Managementplattform verwalten können. Neben der XG Firewall und Endpoint-Sicherheit haben Partner und Kunden auch die Möglichkeit, den Schutz von Web, E-Mail, Wireless, Server und mobilen Geräten über Sophos Central zu verwalten. Für Managed Service Provider (MSP) steht ein spezielles Partner-Dashboard für ein optimiertes Multi-Customer-Management zur Verfügung.

Zusätzlich zur effizienten und übergreifenden Verwaltung aller Sophos Security-Lösungen über die zentrale Cloud-Management-Plattform wird auch die Erkennung von Bedrohungen und die Reaktionszeit mit Hilfe des Security Heartbeat, als Teil der Sophos Synchronized Security-Technologie, deutlich verbessert. Diese Technologie teilt Sicherheitswarnungen zwischen Sophos Netzwerk- und Endpoint-Security-Lösungen. Damit ist die direkte Kommunikation der XG Firewall mit der Endpoint-Security gewährleistet, um aktiv vor Bedrohungen zu schützen, die Angriffskette durch die Isolierung von Computern zu unterbrechen und Maßnahmen zur Behebung des Angriffs einzuleiten. Sophos Central bietet ein Security-System, das mit Hilfe der künstlichen Intelligenz in Intercept X inklusive EDR schneller und effizienter als einzelne und voneinander isolierte Sicherheitsprodukte reagiert. Sophos Central wurde im Jahr 2015 erstmals vorgestellt und verarbeitet heute mehr als acht Millionen Transaktionen pro Minute für mehr als 82.000 Kunden weltweit.

„IT-Abteilungen verfügen nicht über die nötigen Ressourcen, um auf das Volumen und die ständig wechselnden Cyber-Angriffe adäquat zu reagieren. Anspruchsvolle Bedrohungen erfordern intelligente Security-Lösungen, die vorausschauend, vielschichtig und systemübergreifend interagieren. Mit Sophos Central verfügen Partner und Kunden über Next Generation Security-Technologien und profitieren von den Vorteilen der Synchronized Security”, erklärt Michael Veit, IT-Security-Experte bei Sophos. „Jede IT-Organisation, ob groß oder klein, braucht eine Sicherheits-Lösung, die innovativ, integriert und skalierbar ist. Sophos Central bietet dies inklusive einer Kontrolle darüber, was und wo etwas in der Infrastruktur geschieht.“