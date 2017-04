Kodak Alaris IN2 Ecosystem vereinfacht Informationserfassung

Kodak Alaris vereinfacht mit der Einführung des Alaris IN2 Ecosystem die Informationserfassung. Die leistungsstarke Kombination aus Scannern, Software und Services sowie dem starken Partnernetzwerk verwandelt das Datenchaos in unternehmenskritische Informationen und steigert damit die Effizienz.

Das Alaris IN2 Ecosystem unterstützt Unternehmen dabei, Informationen aus Dokumenten zu gewinnen, um ihre Produktivität zu steigern, die Kundenzufriedenheit und nicht zuletzt, die Umsätze zu erhöhen. Unternehmen und Behörden sind heute mit einem exponentiellen Datenwachstum konfrontiert. Laut PricewaterhouseCoopers und Iron Mountain* ziehen 43 Prozent der Unternehmen nur geringen Nutzen aus ihren Informationen und 23 Prozent ziehen sogar überhaupt keinen Nutzen daraus. Können Informationen nicht effizient aus Papierdokumenten erfasst und in digitale Workflows integriert werden, bedeutet dies zunehmende Komplexität und verpasste Chancen für die Unternehmen.

„Diese Herausforderung ist zugleich eine enorme Chance zur Steigerung des Wachstums und der Effizienz“, so Rick Costanzo, President and General Manager, Kodak Alaris Information Management.

Für die meisten Unternehmen stellt sich nicht die Frage, ob die digitale Transformation umgesetzt wird – sondern vielmehr, womit begonnen werden soll. „Durch die Kombination unserer ausgezeichnetenScanner, Software und Services vereinfacht das Alaris IN2 Ecosystem Organisationen das Extrahieren von Informationen aus Dokumenten und deren Integration in die Geschäftsprozesse“, so Rick Costanzo.

Das gesamtheitliche, kundenorientierte Konzept

Der besondere Ansatz des Alaris IN2 Ecosystem stellt die richtige Gesamtlösung zur nahtlosen Integration in Kundenumgebungen, die richtige Erfahrung zur Vereinfachung der Informationserfassung und die richtigen Ergebnisse für einen geschäftlichen Mehrwert und einen höheren Return on Investment (ROI) bereit.

Partner und Entwicklergruppen spielen eine entscheidende Rolle innerhalb des Netzwerks, da sie neue Lösungen vernetzen, konfigurieren und entwickeln können, die die Kundenanforderungen jetzt und in Zukunft erfüllen.

Optimal aufeinander abgestimmt: Scanner, Software und Services

Der Einführung des Alaris IN2 Ecosystem liegen eine Reihe von Scanner-, Software- und Serviceoptimierungen zugrunde.

Insbesondere verfügen Kodak Capture Pro und die Info Input Express Software in Kombination mit den Scannern von Alaris über neue, intelligente Funktionen zur Steigerung der Produktivität und zur Verbesserung der Kundenerfahrung, wie zum Beispiel:

Die intelligente Formularerkennung stellt die Validierung von Formularen sicher, die Informationen werden identifiziert, ausgelesen und erfasst. Dies ermöglicht eine verbesserte Interaktion mit den Kunden sowie ein höheres Umsatzpotenzial.

stellt die Validierung von Formularen sicher, die Informationen werden identifiziert, ausgelesen und erfasst. Dies ermöglicht eine verbesserte Interaktion mit den Kunden sowie ein höheres Umsatzpotenzial. Das intelligente Auslesen von Barcodes sorgt für akkurate Ergebnisse bei der Datenextrahierung und vereinfacht das Setup.

sorgt für akkurate Ergebnisse bei der Datenextrahierung und vereinfacht das Setup. Die intelligente „AutoJobSelect“-Funktion nutzt spezifische Patchcode-Trennblätter zur Automatisierung von Auftrags- und Profilwechseln. Das steigert die Produktivität, da Stillstandzeiten zwischen Aufträgen minimiert werden.

Das Info Input Solution-Portfolio umfasst nun neben der aktuellen Java Script-Option auch eine HTML5-Clientlösung. Dadurch haben Kunden bei der Auswahl der richtigen Lösung für ihre spezifische IT-Umgebung und ihre jeweiligen Sicherheitsanforderungen eine weitere Möglichkeit.

Die Scanner der Kodak i4000 Serie sind nun mit einem Metalldetektor ausgestattet. Bisher waren nur die Highend-Scanner der i5000 Serie mit dieser Funktion ausgestattet. Indem Metallgegenstände wie Heft- oder Büroklammern erkannt werden und deren Eindringen in den Scanner verhindert wird, kommt es zu weniger Ausfallzeiten, Schäden an Scanner und Dokumenten werden vermieden. Diese Erweiterungen sind ab sofort weltweit verfügbar.

Das Alaris IN2 Ecosystem bietet für jeden Kunden genau die richtigen Reparatur- und Wartungsoptionen sowie professionelle Services wie Konfiguration, Schulung und Beratung zur Optimierung des Erfassungsprozesses.

Weitere Informationen unter: https://www.kodakalaris.de/b2b