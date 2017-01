Kodak Alaris ernennt Marc Jourlait zum neuen CEO

Mark Elliott, Vorsitzender des Vorstands von Kodak Alaris, gab bekannt, dass Marc Jourlait zum 1. Januar 2017 zum Chief Executive Officer (CEO) der Kodak Alaris Holdings Limited ernannt wird. Jourlait wird in Rochester, New York, USA, ansässig sein.

Interims-CEO Jeff Goodman wird zu seiner Rolle als Chief Operating Officer (COO) zurückkehren, um Jourlait in den kommenden Monaten zu unterstützen. Gemeinsam werden sie die starke und zukunftsweisende Position von Kodak Alaris weiterausbauen.

“Marc Jourlait ist eine inspirierende Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz für nachhaltiges und profitables Wachstum von internationalen Technologieunternehmen”, so Mark Elliott. “Ich freue mich sehr, dass wir ihn als CEO gewinnen konnten, da er Erfahrungen aus Unternehmen mitbringt, die sowohl consumer- als auch businessorientiert tätig sind. In seiner jüngsten Rolle war Jourlait stellvertretender CEO von Navico – dem weltweiten Marktführer für marine Elektronik für Freizeit und kommerzielle Nutzung. Zuvor begleitete er diverse Führungsrollen bei Apple, HP, Seagate, Technicolor und Bose. Jourlait arbeitete und lebte in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien, um globale, wachstumsstarke Unternehmen erfolgreich zu führen. ”

“Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Geschäfte von Kodak Alaris zu führen”, sagte Jourlait. “Wir haben alle notwendigen Voraussetzungen, um unsere Pläne erfolgreich umzusetzen: ein ikonisches Markenerbe, smarte Technologie und ein innovatives Portfolio, neue Wachstumsinitiativen und engagierte Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Ich kann es kaum erwarten, bei Kodak Alaris zu starten.”

Marc Jourlait hat einen MBA in internationalem Business von ESCP Europe in Frankreich.