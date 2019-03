Die langjährige Partnerschaft mit Palo Alto Networks trägt abermals Früchte. InfoGuard hat alle Voraussetzungen erfüllt, um beim führenden Firewall-Hersteller Palo Alto Networks den Partner-Level «Platinum Innovator» zu erlangen.

Bereits seit 2012 setzt InfoGuard erfolgreich auf die Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks. Der US-amerikanische Firewall-Spezialist entwickelt, produziert und vermarktet leistungsstarke Next Generation Firewalls, welche Unternehmen und Organisationen jeder Grösse zuverlässig vor Angriffen auf allen Netzwerkebenen schützen. InfoGuard setzte die Lösungen von Palo Alto Networks bereits in vielen komplexen Umgebungen und bei verschiedenen Kunden erfolgreich ein. Der Partnerstatus «Platinum Innovator» unterstreicht die Kompetenzen der InfoGuard-Experten im Bereich der Netzwerk-Architektur und Firewall-Implementierung sowie im Umgang mit den Next Generation Firewall-Lösungen von Palo Alto Networks.

Mit den geforderten Zertifizierungen in den Bereichen Sales, Presales und Engineering erlangte InfoGuard als einer der wenigen Schweizer Partner den Level «Platinum Innovator», worüber Ricardo Balseiro, Chief Technology Officer bei InfoGuard, sehr stolz ist: «Mit Palo Alto Networks pflegen wir eine enge und langjährige Partnerschaft. Wir sind stolz auf den ‹Platinum Innovator› Status, der das Resultat einer erfolgreichen Marktbearbeitung und der weiteren Verbreitung und Vertiefung unseres technischen Know-hows ist.»