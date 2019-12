InfoGuard ist neu «Authorized Support Center» von Palo Alto Networks

Share this...

Linkedin Xing Print email

Lesezeit: 2 Min

InfoGuard ist neu offizielles Authorized Support Center (ASC) für Firewalls von Palo Alto Networks in der Schweiz. Zudem zeichnete der führende Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen InfoGuard anlässlich der Partner Award Ceremony in Zürich als «Partner of the Year 2019 Alps» aus.

Bereits seit 2012 setzt InfoGuard erfolgreich auf die Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks. Der weltweit führende Anbieter entwickelt, produziert und vermarktet innovative Cyber-Sicherheitslösungen für Clouds, Netzwerke und Endgeräte, welche Unternehmen und Organisationen jeder Grösse zuverlässig vor Angriffen auf allen Ebenen schützen. InfoGuard setzt die Lösungen von Palo Alto Networks bereits seit Jahren in vielen komplexen Umgebungen und bei verschiedenen Kunden erfolgreich ein. Die Ernennung von InfoGuard als Authorized Support Center (ASC) unterstreicht die hohe Kompetenz der InfoGuard-Experten im Bereich der Netzwerkarchitektur und Firewall-Implementierung sowie im Umgang mit den Next Generation Firewall-Lösungen von Palo Alto Networks. Als ASC kann InfoGuard zukünftig den Kunden First und Second Level Support anbieten und hat direkten Zugriff auf das Engineering sowie den Third Level Support des Herstellers. Damit agiert InfoGuard für die Kunden als Single Point of Contact, sodass diese nun noch umfassender betreut und unterstützt werden können.

Die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks wurde anfangs Dezember anlässlich der Partner Award Ceremony in Zürich abermals ausgezeichnet. InfoGuard erhielt dabei den Award als «Partner of the Year 2019 Alps». Im Frühjahr erreichte der Schweizer Cyber Security-Experte bereits den Partnerstatus «Platinum Innovator» und wurde im Herbst, anlässlich des PAN Sales Kickoff in Las Vegas, zum «EMEA Development Partner of the Year 2019» ausgezeichnet.

Über die neue Auszeichnung und die Ernennung als ASC von Palo Alto Networks freut sich Thomas Meier, CEO der InfoGuard, sehr: «Palo Alto Networks ist ein langjähriger und strategisch wichtiger Partner, mit dem wir eine enge Partnerschaft pflegen. Es ist für uns eine grosse Ehre, in diesem Jahr gleich mehrere Awards erhalten zu haben. Wir freuen uns auch weiterhin auf eine erfolgreiche und innovative Zusammenarbeit.»

Mehr erfahren www.infoguard.ch

Share this...

Linkedin Xing Print email

26