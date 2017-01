IGEL ernennt Douglas Brown zum Global Technology Evangelist

IGEL Technology verpflichtet den international anerkannten Experten für Virtualisierung und Cloud-Technologien Douglas Brown als Global Technology Evangelist. In seiner neuen Rolle soll Brown das Bewusstsein für die Marke IGEL nachhaltig stärken und die Sichtbarkeit für Influencer im Bereich des Enduser-Computing weiter erhöhen.

„Douglas Brown ist in der gesamten Technologiebranche als einer der herausragenden Experten für Virtualisierungsstechnologien anerkannt“, kommentiert Heiko Gloge, Gründer und Geschäftsführer von IGEL Technology. „Wir freuen uns sehr, Douglas als weltweiten Evangelist für die Marke IGEL in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt davon, dass er durch sein Wissen, seine Kompetenz und sein Netzwerk maßgeblich dazu beitragen wird, IGEL als führendes Unternehmen für Endpoint-Management weiter zu etablieren.“

Douglas Brown verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Virtualisierungsbranche und ist zudem CTO, Präsident und Gründer vonDABCC – eine der ersten und am meisten besuchten Webseite, die sich mit allen Aspekten der Virtualisierung beschäftigt. Vor der Gründung von DABCC war Brown als Senior Systems Engineer bei Citrix tätig, wo er das führende Citrix-System “Methodology-in-a-Box” entwickelte, das mehr als eine Million Downloads verzeichnen konnte. Während seiner Zeit bei Citrix wurde er 2002 als „Systems Engineer of the Year“ ausgezeichnet. Als Gründer von DABCC konnte er sich über die Jahre zahlreiche weitere Auszeichnungen sichern, darunter den Microsoft’s „Most Valuable Professional-Award“ (von 2005 bis 2016) sowie den Citrix Technology Professional (CTP) und VMware vEXPERT-Award. Auf Branchenevents wie der Citrix Synergy und der VMworld ist Douglas Brown regelmäßig als Moderator zu Gast, seit mehr als einem Jahrzehnt schreibt er über Enduser-Computing.

„IGEL hat eine beindruckende Historie, die zeigt, wie innovative Endpoint-Management-Software die Zukunft von Cloud Computing, Mobilität und IoT im Unternehmen vorantreiben kann. Ich freue mich darauf, dieses Potential noch transparenter darzustellen und das Bewusstsein für die branchenführenden Lösungen von IGEL unter Channel-Partnern und Endkunden weiter zu schärfen“, kommentiert Douglas Brown.