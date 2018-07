IFA Weiterbildung AG

IFA – Die Höhere Fachschule der Digitalen Wirtschaft

Bildung am Puls der Zukunft: IFA ist die führende Anbieterin höherer Berufsbildung im Bereich Wirtschaft und Informatik in der Deutschschweiz. Die Bildungsprogramme orientieren sich konsequent an den Bedürfnissen der dynamischen Management- und Berufspraxis. Durch die starke Verankerung im Berufsfeld und Miteinbezug führender Branchenexperten ist IFA als Kompetenz- und Innovationspartner für Studierende wie Unternehmen die erste Adresse.

Das Weiterbildungsangebot umfasst Studiengänge der Höheren Fachschule und Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen in den Bereichen Wirtschaftsinformatik und Informatik. Als Platin Bildungspartner von ICT-Berufsbildung Schweiz überzeugt IFA mit überdurchschnittlichen Erfolgsquoten. Für Einzelpersonen und Firmen bietet IFA Seminare an, welche mit international anerkannten Zertifikaten abgeschlossen werden können.

Die Wurzeln von IFA reichen ins Jahr 1979 zurück. Seit 2015 gehört IFA zur Basler Bildungsgruppe. Der Unterricht findet in modernen Schulräumen in Zürich, Bern und St. Gallen statt.