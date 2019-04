DIGITALISIERUNG UND IOT FÜR EINEN FLUGHAFEN

Design Thinking. Visionen. Use Cases.

Donnerstag, 23. Mai 2019, 15:30 Uhr

Flughafen Zürich

Networking und Apéro riche ab 18 Uhr

Drei Referenten präsentieren Digitalisierungsprojekte rund um den Flughafen Zürich und aus der Automobilbranche:

Cloud Services, Management und API – Edelweiss Air Cloud Transition mit Azure

Stefan Graf, Head of IT Edelweiss Air

Blockchain und Security als «Single Point of Truth» für den Lebenszyklus von Car Dossiers

Peter Gassmann, CCO AdNovum Informatik AG

Smart Airport City für den Flughafen Zürich und «The Circle» mit Use Case Visitor Management

Konrad Zöschg, CIO Flughafen Zürich AG

Digitale Transformation, Internet of Things (IoT), Blockchain und Cloud sind in aller Munde. Doch was bedeutet dies für betroffene Firmen und wie gehen sie mit diesen neuartigen Technologietrends um? Das technisch hochkomplexe Umfeld eines Flughafens stellt eine grosse Herausforderung an innovative Technologien dar. Im Hintergrund arbeiten die verschiedenen Abteilungen an neuen Lösungen: Flugbuchungen werden einfacher, Transaktionen sicherer, Dienstleistungen lassen sich schneller abwickeln und einfacher verfolgen.

Wir zeigen Ihnen anhand von drei Digitalisierungsprojekten wie Sie mit neuen Technologien zum Beispiel Service Excellence erreichen und bei den Kunden statt Zufriedenheit sogar Begeisterung auslösen. Sie erhalten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und werden mit Lösungsansätzen, Ideen und Visionen für Ihr eigenes Transformationsprojekt versorgt.

IFA – Die Höhere Fachschule der Digitalen Wirtschaft ist die Veranstalterin dieses Events. IFA ist die führende Anbieterin höherer Berufsbildung in den Bereichen Wirtschaft und Informatik in der Deutschschweiz. Bildung am Puls der Zukunft: Für Einzelpersonen und Firmen bietet IFA Seminare an, welche mit international anerkannten Zertifikaten abgeschlossen werden können.

