Ausgehend von der Unternehmensphilosophie “Excellence in Connectivity Solutions”, entwickelt und produziert HUBER+SUHNER hochwertige elektrische und optische Verbindungslösungen. Wir setzten auf Zuverlässigkeit und einen hohen Entwicklungsgrad unserer Produkte. Das hat uns zu einem führenden Unternehmen in den drei Technologien Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz gemacht.



Die langjährige Erfahrung und das umfassende Wissen unserer Ingenieure in aller Welt erlauben es HUBER+SUHNER, global zu agieren und dabei die lokalen Gegebenheiten der einzelnen Märkte zu berücksichtigen. Mit unserem breiten Angebot an Kabeln, Verbindern, konfektionierten Kabeln, Kabelsystemen, Antennen und Blitzschutzkomponenten können wir unseren Kunden technologieübergreifende Gesamtlösungen in den Märkten Kommunikation, Transport und Industrie bieten.

Das Unternehmen HUBER+SUHNER wahrt seine Wettbewerbsfähigkeit, indem es seine Produkte laufend umweltverträglich und nachhaltig erneuert. Wir fügen in unserem Kompetenzportfolio laufend neue Technologien und Lösungen hinzu, um unseren Erfolg langfristig zu sichern.