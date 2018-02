Helligkeit für die IT

Mit der neuen IT LED-Systemleuchte erweitert Rittal sein Leuchten-Programm. Die LED-Leuchte für IT-Netzwerk- oder Serverschränke mit 600 Lumen Lichtleistung ist ab sofort erhältlich. Damit bietet Rittal neben dem Portfolio für Industrie-Schalt-schränke nun auch die passende LED-Leuchte für IT-Racks an.

Die neue IT LED Systemleuchte von Rittal ist speziell auf den Einsatz im Server- und Netzwerkschrank („IT-Rack“) abgestimmt. Mit 600 Lumen Lichtleistung erfüllt sie die Standard¬anforderungen für IT-Racks wie der TS IT und TE 8000 von Rittal. Zur optimalen Ausleuchtung des Schrankes dient eine Optik aus transparentem Kunst-stoff, in den Fresnel-Linsen integriert sind. Diese fokussieren das Licht so, dass es den gesamten Schrank auch im unteren Bereich zielgerichtet erhellt. Der Vorteil: Das Licht gelangt genau dahin, wo es benötigt wird – ohne in den Aussenbereich zu streuen.

Schnelle Montage und einfache Inbetriebnahme

Die IT Systemleuchte lässt sich optimal im IT Rack einbauen, so dass keine Höheneinheiten innerhalb der 19“ Ebene verloren gehen. Die Montage ist vertikal und horizontal am Schrankprofil möglich. Eine mitgelieferte Magnet-Befestigung eignet sich für Schrankrahmen ohne Systemlochung. So können die Leuchten einfach, schnell und platzsparend montiert werden. Zwei unter¬schiedliche Plug & Play-Anschlusskabel ermöglichen eine leichte und schnelle Installation ohne Elektrofachkraft.

Die EU-Variante des Anschlusskabels mit Euro-Flachstecker kann in allen Ländern Europas (ausser Grossbritannien) eingesetzt werden. Für den weltweiten Einsatz im Rechenzentrumsumfeld steht mit einem weiteren Anschlusskabel mit IEC C18 Stecker ein Universal-Kabel zu Verfügung, das mit alle gängigen PDUs (Power Distribution Unit) verwendet werden kann.

Weltweite Einsetzbarkeit

Die Leuchte verfügt über IEC C18 Anschlusskabel, UL-Zulassung und ist auf die Weitbereichsspannung (100-240 V AC, 50/60Hz) ausgelegt, so dass sie weltweit eingesetzt werden kann. Das spart Lagerkosten und reduziert die Komplexität bei der Produktauswahl.

Die neue IT LED-Leuchte mit 600 Lumen Lichtleistung ist ab sofort erhältlich. Damit bietet Rittal neben verschiedenen Grössen (600, 900 und 1200 Lumen) für industrielle Schaltschränke nun auch die passende LED-Leuchte für den einfachen Einsatz in der IT-Infrastruktur an.

Helligkeit für die IT: Die neue IT LED Systemleuchte von Rittal ist speziell auf den Einsatz im Server- und Netzwerkschrank abgestimmt. Mit 600 Lumen Lichtleistung erfüllt sie alle Standar-danforderungen für IT-Racks wie der TS IT und TE 8000 von Rittal. Weltweiter Einsatz: Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker und mit IEC C18 Stecker als Universal-Kabel sowie UL-Zulassung und Weitbereichsspannung (100-240 V AC, 50/60Hz) sorgen für weltweite Einsatzbarkeit. Weniger Kosten, weniger Komplexität: Die Leuchte verfügt über IEC C18 Anschlusskabel, UL-Zulassung und ist auf die Weitbe-reichsspannung (100-240 V AC, 50/60Hz) ausgelegt. Das spart Lagerkosten und reduziert die Komplexität bei der Produktauswahl.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …