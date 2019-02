Der Software-Hersteller ELO Digital Office lud Ende Januar zum 16. ECM-Fachkongress in Stuttgart-Fellbach ein. Unter dem Motto „Starten Sie mit ELO in die digitale Zukunft“ warteten auch dieses Jahr zahlreiche Referate zu den aktuellen Herausforderungen, Trends und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung auf die rund 800 Gäste.

Der Software-Hersteller ELO Digital Office ist seit mehr als 20 Jahren am Markt und zählt zu den führenden Herstellern von Systemen für Enterprise-Content-Management (ECM). Spezialisiert hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Stuttgart auf digitale Geschäftsprozesslösungen für alle Branchen und Bereiche.

Im Rahmen einer Jahresauftaktveranstaltung lud ELO Digital Office und die Schweizer Niederlassung ELO Digital Offfice CH AG am 31. Januar 2019 zum 16. ELO ECM-Fachkongress ein. Dieser fand in der Schwabendlandhalle in Fellbach nordöstlich von Stuttgart statt. Die Teilnahme war kostenlos.

Herausforderungen, Trends, Innovation

Im Mittelpunkt des ELO ECM-Fachkongresses 2019 in Stuttgart-Fellbach stand die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und die damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen unterschiedlicher Grössenordnungen und öffentliche Verwaltungen stellt. In zahlreichen Vorträgen aus der Praxis berichteten erfolgreiche Unternehmen über ihren Einsatz der ELO ECM-Lösungen und wie sie davon profitieren. Ebenfalls auf der Agenda standen neue Produktentwicklungen und Lösungen. Unter anderem erhielten die Teilnehmenden erste Einblicke in die neue ELO ECM Suite 12, die neue SAP-Integration sowie Neuerungen und Erweiterungen bei den ELO Business Solutions für verschiedenste Fachabteilungen“, erklärte Helmar Steinmann, Niederlassungsleiter ELO Digital Office CH AG.

Direkter Austausch

Das umfangreiche Programm wurde durch eine grosse Fachaustellung ergänzt und bot zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch zwischen Kunden, Interessierten sowie ELO Business Partnern.

Weitere Informationen unter: www.elo.swiss