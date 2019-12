baramundi von renommiertem unabhängigem Research-Unternehmen als einer der bedeutendsten UEM-Anbieter aufgenommen

baramundi software AG gab heute bekannt, dass Forrester Research, eines der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, sie in “The Forrester Wave Unified Endpoint Management, Q4 2019 ” unter die 13 bedeutendsten UEM-Anbieter aufgenommen hat. baramundi erhielt die bestmögliche Bewertung im Kriterium “Product Support and Services”.

Forrester Research ist eines der weltweit angesehensten Analystenhäuser. Dabei setzt Forrester auf objektive, transparente Analysemethoden, um in den USA tätige bzw. ansässige Unternehmen einer Branche zu bewerten. Die Forrester Wave genießt seit Jahren das Vertrauen vieler Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Software-Anbietern. Mit den jetzt veröffentlichten Ergebnissen der Analyse der baramundi management Suite (bMS) im Rahmen der The Forrester Wave Unified Endpoint Management, Q4 2019 wurde nun erstmalig die baramundi software AG mit aufgenommen.

Dem Bericht zufolge „schätzten die Kunden die Anzahl der vorkonfigurierten Windows-Updates, die sofort verfügbar sind, und bemerkten, dass das Automation Studio von baramundi es einfach macht, Skripte ohne viel Fachwissen einzusetzen“.

Uwe Beikirch, Vorstand der baramundi software AG, kommentierte begeistert das Ergebnis: „Es freut uns sehr, von Forrester als einer der 13 bedeutendsten UEM Anbieter aufgenommen zu werden. Als Marktführer im deutschsprachigen Raum ist das ein weiteres positives Ergebnis und, unserer Meinung nach, eine Bestätigung für unsere erfolgreiche Internationalisierung, insbesondere für unsere 2017 begonnene, erfolgreichen Expansion auf den nordamerikanischen Markt. In so kurzer Zeit in den exklusiven Kreis derjenigen zu kommen, die in die Forrester Analyse miteinbezogen werden, bedurfte einiges an Arbeit. Ich bin deshalb sehr stolz auf unser gesamtes Team, das sich insbesondere durch seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Kunden den Topscore im Bereich Produkt-Support und Services mehr als verdient hat. Insgesamt werden wir die aus den Ergebnissen gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um unsere Lösung weiterzuentwickeln, uns weiter zu verbessern und unseren Service auf diesem höchsten Niveau beizubehalten.“

Für weitere Informationen steht die Studie kostenlos zum Download bereit unter https://www.baramundi.com/en-us/campaigns/forrester-study.