FFHS verlängert Anmeldefrist bis 21. Juni

Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) verlängert die Anmeldefrist für das kommende Herbstsemester bis zum 21. Juni. Dies aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit der Coronakrise.

Die offizielle Anmeldefrist an der FFHS wird um drei Wochen verlängert. „Wir möchten Personen, die während der letzten Wochen besonders von den Einschränkungen der Corona-Regelungen betroffen waren, mehr Zeit für ihre Studienanmeldung einräumen“, erklärt die Direktorin Lehre Désirée Guntern Kreuzer. Interessenten können sich neu bis spätestens 21. Juni mit Studienplatzgarantie für das Herbstsemester immatrikulieren. Spätere Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, sofern noch freie Studienplätze verfügbar sind. Der Studienstart ist je nach Studiengang zwischen Mitte August und Anfang September.

Neuerungen ab Herbstsemester 2020

Ab kommendem Herbstsemester bietet die FFHS erstmals die Möglichkeit, den Bachelor-Studiengang in Betriebsökonomie rein online zu absolvieren. Mit dem didaktischen Konzept der «virtuellen Klasse» können die Studierenden neu wählen, ob sie online oder direkt vor Ort am gemeinsamen Unterricht teilnehmen möchten. Ausserdem startet die FFHS im Herbst mit den neuen Weiterbildungsangeboten MAS Data Science und CAS Legal Tech.

Neue Standorte ab 2021

Die Studierenden der FFHS erwarten ab 2021 ausserdem zwei neue zentrale Standorte: In Zürich bezieht die FFHS ihren neuen Campus in der Gleisarena direkt am HB. In Brig baut sie gemeinsam mit der Fernuni Schweiz einen neuen Hochschulcampus im Rhonesandquartier.

48