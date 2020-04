FFHS bietet Master für Data Scientists

Immer mehr Unternehmen erkennen den immensen Wert ihrer Daten und suchen nach Spezialisten mit interdisziplinären Skills. Der neue Weiterbildungsmaster MAS Data Science der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) legt eine breite Wissensbasis für die Herausforderungen des Berufsfeldes Data Science.

Der neue Master of Advanced Studies (MAS) Data Science widmet sich umfassend den aktuellen Themen- und Anwendungsgebieten der Datenwissenschaft wie etwa Open Data, Deep Learning oder Bild- und Sprachverarbeitung. «Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Der MAS Data Science vermittelt die statistischen Methoden, um empirische Daten auszuwerten und ökonomische Fragestellungen zu beantworten», erklärt Studiengangsleiter Oliver Ittig. Darüber hinaus werden die relevanten Techniken zur Datenvisualisierung vertieft und praxisbezogenes Wissen in Machine Learning und Big Data aufgebaut.

Einstiegssemester für Quereinsteiger

Unterschiedliche Unternehmen haben auch unterschiedliche Fragen in Bezug auf ihre Daten. Dem Umstand wird der Studiengang mit einer grossen Auswahl an Wahlmodulen gerecht, die es erlauben, sich einzelne Fachgebiete der Data Science näher anzueignen oder sich branchenspezifischen Fragestellungen zu widmen. «Generell legen wir grossen Wert auf den Praxisbezug», führt Ittig aus, «deshalb bieten wir viele Möglichkeiten, den eigenen beruflichen Kontext in Praxisprojekten zu bearbeiten.» Quereinsteiger ohne Programmierkenntnisse können sich in einem Einstiegssemester die notwendigen Grundlagen aneignen.

Einzigartiges Studienmodell

Als einzige Fachhochschule der Schweiz bietet die FFHS den MAS Data Science wie auch alle anderen Studiengänge in der Blended Learning-Methodik an. Dabei werden 80 Prozent im begleiteten Selbststudium via Online-Lernplattform absolviert, 20 Prozent finden als Präsenzunterricht im FFHS-Campus Zürich oder Bern statt (durchschnittlich ein Samstag im Monat). Anmeldeschluss für das Herbstsemester 2020 mit Start Mitte August ist der 31. Mai 2020.

Weitere Informationen zum neuen Studiengang finden Sie unter ffhs.ch/mas-data-science.

