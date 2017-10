Ferrari electronic AG

Ferrari electronic ist ein innovativer deutscher Hersteller von Hard- und Software für die Optimierung und Zusammenführung von Kommunikation. Bereits 1989 waren wir Pionier für das Computerfax und sind in diesem Bereich bis heute Markt- und Technologieführer.

Unsere Software OfficeMaster Suite integriert Fax, SMS und Voicemail in alle E-Mail- und Anwendungssysteme – on Premise, in der Cloud oder über DirectSIP. Die Hardware, auch virtuell als Session Border Controller, verbindet die Infrastruktur Ihrer Telekommunikation nahtlos mit der vorhandenen Informationstechnologie.

Seit 2014 ist auch Telefonmitschnitt Bestandteil der Ferrari electronic Lösungen. So können Sie mühelos Ihren Vertrieb, Ihre Servicequalität und Ihre Prozesse optimieren. Insbesondere für Banken aufgrund der EU-Regelung MiFID II interessant, da bis zum 03.01.2018 Telefonmitschnitt für Wertpapiergeschäfte ein rechtliches Muss ist.

Mehr Informationen unter www.ferrari-electronic.de