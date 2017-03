ESET zählt zu den besten Arbeitgebern der IT 2017

Beim Great Place to Work Wettbewerb erreicht ESET den 13. Platz der ITK Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitern

Zufriedene Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens. Dafür ist der europäische Security-Software-Hersteller ESET in Deutschland jetzt erstmals beim Great Place to Work® Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2017“ als attraktiver Arbeitgeber angetreten und ausgezeichnet worden. Insgesamt belegt der Security-Spezialist den 13. Platz der ITK Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitern. ESET nahm die Auszeichnung gestern bei der feierlichen Prämierung in Hannover im Rahmen der CeBIT entgegen.

„Als Global Player für IT-Security-Software teilen wir auch über Kontinente hinweg eine Erkenntnis: Unsere Mitarbeiter sind die Erfolgsgaranten für dieses Unternehmen. Mit dem Ziel eines Top-Arbeitgebers vor Augen liegt unsere Aufgabe darin, durch regelmäßige Feedbackkultur oder Mitarbeiterbefragungen wie Great Place to Work unsere Unternehmenskultur weiterzuentwickeln und so unseren Mitarbeitern eine hochattraktive Arbeitsplatzkultur zu bieten“, so Stefan Thiel, Country Manager DACH bei ESET.

Engagement zahlt sich aus

Die Erhebung fand im Rahmen einer anonymen Mitarbeiterbefragung statt. Wichtige Aspekte für die Bewertung waren zentrale Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das ESET Management zu Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt.

„Vertrauen, Stolz und Freude zu fördern sind nie abgeschlossene Prozesse und verlangen vom Unternehmen noch mehr Einsatz, Dialog, Offenheit und konstruktives Handeln. Wie es aussieht, haben wir Erfolg. Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement mit der Auszeichnung zu einem der besten Arbeitgeber der ITK Branche belohnt wurde. Für uns ist es die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Kurs sind, weg vom Standard. Wir von ESET nehmen den Award als Ansporn, die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter weiterhin kontinuierlich zu steigern“, so Thiel. Insgesamt nahmen am Branchenwettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2017“ 127 Unternehmen aller Grössen teil.