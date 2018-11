Der Schweizer Grosshändler Alltron und der europäische Security-Software-Hersteller ESET haben eine unbefristete Vertriebspartnerschaft in der Schweiz geschlossen. Die Alltron AG hat sowohl die ESET Business- wie auch Consumer-Lösungen per 01. November 2018 in ihr umfangreiches Sortiment aufgenommen.

Als einer der führenden Schweizer Distributoren bietet Alltron massgeschneiderte Lösungen mit überzeugender Leistung für IT-Dienstleister und Fachhändler. Mit den ESET Business- und Consumer-Produkten im Sortimnent kann dieses Bedürfnis im Security-Segement künftig noch besser gestillt werden. Das Portfolio des Sicherheitsspezialisten bei Alltron umfasst sämtliche Lizenzprodukte, darunter Consumer und Business Solutions zur Absicherung von Netzwerken beliebiger Grösse sowie Lösungen zur Verschlüsselung, Authentifizierung und für Microsoft SharePoint.

Die Vertriebspartnerschaft mit Alltron trägt dem starken Wachstum von ESET in den letzen Jahren Rechnung. Der Hersteller von Sicherheitslösungen setzt auf ein einheitliches, DACH-weites Partnerprogramm, das optimale Bedingungen für den Fachmarkt schafft. Der Fokus auf indirekte Vertriebsstrukturen und deren stetige Weiterentwicklung bilden den Kern der ESET-Channel-Strategie. Mit hervorragenden Produkten und Lösungen in der ganzen DACH-Region möchte man noch mehr Marktanteile hinzugewinnen. Auszeichnungen von Analysten wie Gartner und Forrester, von Fachmedien wie PCtipp und Stiftung Warentest sowie durch begeisterte Analysten- und Kundenstimmen belegen die hohe Qualität des Portfolios.

Rainer Schwegler (Bild), Manager Territory Switzerland bei ESET freut sich über den neu gewonnen Partner im Schweizer Markt: «Wir sind stolz, mit Alltron unsere Position im Schweizer Markt weiter auszubauen. Der 2017 mit dem Disti-Award ausgezeichnete Broadliner kann für unsere hochwertigen und leistungsstarken Sicherheitslösungen für Business- und Endkunden Türen öffnen und neue Kundensegmente erschliessen.»

Auch Mauro Soldati, Leiter der Geschäftseinheit ICT bei der Alltron AG, begrüsst die neue Vertriebspartnerschaft: «Wir sehen ESET als strategisch wichtige Marke im Schweizer Security-Bereich und freuen uns, die Award-gekrönten Produkte in unser Portfolio zu integrieren. Wir profilieren uns so mit herausragender und kundenorientierter Sicherheitstechnik zu angemessenen Preisen am Schweizer Markt. ESET bietet ein attraktives Partnerprogramm für Distributoren und zudem ein einfach zu bedienendes Portal für das Management der Kunden und deren Lizenzen.»

ESET ist einer der wachstumsstärksten Security-Software-Hersteller weltweit und vertreibt seine Produkte auch in der Schweiz nur durch den offiziellen ESET Partner Channel. «Der Erfolg unserer Partner ist uns wichtig und hierzu bieten wir umfangreiche Unterstützung», bekräftigt Rainer Schwegler. Das ESET-Partnerprogramm umfasst die drei Stufen «Platin Partner», «Gold Partner», und «Silber Partner». Die Vertriebspartner profitieren unter anderem von einer erstklassigen persönlichen Partnerbetreuung sowie Schulungen und Tranings vor Ort. Durch das ESET-Partnerprogramm können teilnehmende Distributoren und deren Reseller ihren Aufwand und ihre Kosten durch intelligente Management- und Administrationstools minimieren und optimieren.

Weitere Informationen zum ESET-Partnerprogramm finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.eset.com/ch-de/business/partner/schweiz/

