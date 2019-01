ERPsourcing hat David Ebner in die Geschäftsleitung berufen und zum Leiter Online Services ernannt. In dieser Funktion ist er verantwortlich für den Ausbau und die Weiterentwicklung aller Online Services des Unternehmens, insbesondere der ERPsourcing-eigenen Prozesslösung “Business Process Suite” (BPS).

ERPsourcing ist ein anerkannter Partner der SAP (Schweiz) AG. Im Rahmen der Wachstumsstrategie stärkt ERPsourcing die Geschäftsführung. Neu zum Leitungsgremium des Walliseller SAP-Partners ist David Ebner gestossen. David Ebner ist ein ausgewiesener Kenner der IT-Branche und verfügt über ein abgeschlossenes Bachelorstudium im Software-Produktmanagement der Hochschule Furtwangen. Diverse Arbeiten im Bereich E-Commerce, Projektmanagement sowie Design und Implementierung von Apps, unter anderem bei Robert Bosch, belegen sein grosses Know-how.

“Mit David Ebner ergänzen wir unser Geschäftsleitungsteam mit einem ausgewiesenen Produktprofi. Mit seinen profunden Kenntnissen ist er eine grosse Verstärkung unserer Geschäftsleitung”, sagt Frank Geisler, Geschäftsführer für Marketing, Kommunikation, Partnerschaften und führt fort “Seine grosse Erfahrung mit Kunden und Software-Projekten in verschiedensten Branchen wie auch seine praxiserprobte Kenntnis in systemischer Beratung unterstützt uns in unseren Plänen, mit unserer BPS neue Marktsegmente zu erschliessen und unseren Kunden zusätzlichen Nutzen zu schaffen.”