Vernetzen Sie Maschinen, Produkte und Kunden. Reagieren Sie schneller als der Wettbewerb auf Markt- und Kundenanforderungen. Realisieren Sie Einsparpotenziale des Internets der Dinge und verbessern Sie Ihr Qualitätswesen nachhaltig. Nutzen Sie den KUMA-Effekt!

Der KUMA-Effekt für Ihre Branche

Die ERP-Branchenlösung für produzierende Unternehmen von UMAVISION basiert auf modernster Technologie von Microsoft – Dynamics 365 Business Central verfügt schon heute über die Features von morgen:

Einheitliche Datenbasis für ERP, CRM, IoT, KI, Business Analytics, Bilderkennung, Office u.v.m.

Zahlreiche praxiserprobte Best-Practice-Prozesse für Ihre Branche

IIoT-Integration für eine herstellerunabhängige Vernetzung des Maschinenparks

KI-Services aus Microsoft Azure z. B. für Bild- oder Spracherkennung

Zukunftssichere Technologie: Microsoft Dynamics 365 Business Central (vormals Dynamics NAV) als Basis

Eine ERP-Branchenlösung mit praxisgerechten Funktionen für Maschinen- und Anlagenbau, Geräte- und Apparatebau, Serienfertigung, Zuliefer- und Automotive-Industrie sowie Medizintechnik. Massgeschneidert und schnell eingeführt dank zahlreicher Best-Practice-Prozesse.

Die Unified Platform von Microsoft stellt die flexible Basis bereit, auf der sich aus unterschiedlichen Applikationen individuelle Lösungen zusammenstellen lassen. Da alle Anwendungen auf dieselbe Datenbasis zugreifen, entsteht ein nahtloses Zusammenspiel der kombinierten Komponenten.

IIoT schafft neue Chancen: Ob Predictive Maintenance, digitaler Retrofit, Losgrösse 1+ zu wirtschaftlichen Konditionen, neue Geschäftsmodelle oder Kostenvorteile durch optimierte und automatisierte Prozesse: Die digitale Transformation bietet Unternehmen nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Mit KUMAVISION sind Sie dabei und nutzen Ihre ERP-Software als zentrale Informationsdrehscheibe!

Mit KI in die Zukunft: Microsoft stellt zahlreiche Services rund um das Thema künstliche Intelligenz (KI) zur Verfügung, die Sie einfach in die ERP-Software von KUMAVISION integrieren. Unternehmen können diese Services mit KUMAVISION individuell an ihre Anforderungen anpassen.

Maximale Zukunftssicherheit

Die weltweit bewährte Plattform Microsoft Dynamics 365, unser Partner Microsoft, ein vielfältiges Angebot an Cloud-Services und innovative Industrie 4.0- und IIoT-Lösungen sorgen für Investitionssicherheit, Skalierbarkeit und höchste Flexibilität.

Erfolgreich dank Best-Practice

Über 1700 erfolgreich realisierte Projekte im In- und Ausland, über 20 Jahre Erfahrung sowie 700 Berater und Technologieexperten an 27 Standorten in CH-D-A und I stehen für erwiesene Branchenkompetenz.

