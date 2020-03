Erfolgsrezept ERP-Branchensoftware

Branchenspezifische Funktionen, vorbereitete Reports, abgestimmte Kennzahlen und zahlreiche Best-Practice-Prozesse: Der ERP-Anbieter KUMAVISION schnürt echte «Rundum-sorglos-Pakete» für Branchen wie Fertigungsindustrie, Technischen Grosshandel, Medizinaltechnik sowie Projektdienstleister.

Steigender Kostendruck, internationaler Wettbewerb, kurze Innovationszyklen und ein geändertes Kundenverhalten: Unternehmen sind heute einer Vielzahl von Herausforderungen ausgesetzt. Die ERP-Branchensoftware von KUMAVISION versetzt Unternehmen nicht nur in die Lage, ihre Geschäftsprozesse gleichermassen transparent wie effizient zu gestalten. Gleichzeitig gewinnen sie ein hohes Mass an Flexibilität, um neue Märkte zu erschliessen und neue Technologien gewinnbringend einzusetzen.

Best-Practice

Die ERP-Branchenlösungen von KUMAVISION bilden die speziellen Anforderungen der jeweiligen Branche ab. Sie basieren dabei auf einem dreifachen Best-Practice-Ansatz: Erstens auf der Erfahrung aus über 1.700 erfolgreichen ERP-Projekten. Zweitens auf der Branchen- und Beratungskompetenz der Mitarbeiter, die auf die jeweilige Branche spezialisiert und echte Experten in ihrem Fachgebiet sind. So entsteht ein echter Dialog mit Kunden auf Augenhöhe. Drittens auf dem engen Austausch mit Entscheidern und Anwendern auf Kundenseite sowie dem Engagement in Branchen- und Fachverbänden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung mit klarer Roadmap sorgt für jederzeit passgenaue Lösungen, die Plattform Microsoft Dynamics 365 (vormals Navision) schafft Investitionssicherheit.

Schnelle Einführung

Unternehmen erhalten mit KUMAVISION-Branchensoftware eine ERP-Lösung, mit der sie schnell produktiv arbeiten können. Da alles bereits auf die jeweilige Branche abgestimmt ist, entfallen umfangreiche Individualentwicklungen. Gleichwohl lassen sich die Lösungen kundenspezifisch anpassen und erweitern, was grösstenteils sogar ohne Programmierung möglich ist. Ob On-Premises, Cloud-Angebot oder Hybridlösung: Bei der Wahl des Betreibermodells haben Kunden die freie Wahl. Als einer der ersten Microsoft-Partner stellt KUMAVISION ERP-Branchensoftware als SaaS-Angebote bereit.

Maximale Zukunftssicherheit

Unternehmen, die sich für ERP-Lösungen von KUMAVISION entscheiden, sind für die Zukunft gewappnet. Denn Microsoft stellt auf der Dynamics 365-Plattform neben ERP zahlreiche weitere Business-Anwendungen wie CRM für Service, Vertrieb und Marketing, Business Intelligence, Office 365, Workflow-Lösungen sowie mobile Apps bereit. Selbst Zukunftstechnologien wie das Internet der Dinge (IoT) oder künstliche Intelligenz sind bereits heute Bestandteil. Da alle Anwendungen mit derselben Datenbasis arbeiten, werden Datensilos konsequent vermieden. Zukunftssicherheit bietet auch KUMAVISION als Partner: Mit 750 Mitarbeitern an 25 Standorten in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien sowie mehr als 20 Jahren ERP-Erfahrung zählt das Unternehmen zu den führenden Microsoft-Partnern.

KUMAVISION AG

Stettbachstrasse 8, 8600 Dübendorf

Tel.: +41 44 578 50 30

schweiz@kumavision.com

www.kumavision.ch

39