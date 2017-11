Epson erhält EcoVadis Gold-Auszeichnung für Nachhaltigkeit

„Angesichts des wachsenden Drucks auf Unternehmen, CSR-Normen effizient und transparent umzusetzen sowie nachhaltig zu wirtschaften, freut es mich besonders, dass EcoVadis unsere Massnahmen mit Gold auszeichnet. Wir bei Epson waren schon immer überzeugt, dass Firmen eine besondere Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft tragen. Dies schliesst die gesamte Lieferkette mit ein, von der Produktionsstätte bis hin zum Büroraum. Diese Herangehensweise verfolgen wir nicht nur in der Umsetzung von CSR-Normen, sondern auch bei unseren Technologien, mit denen wir andere Unternehmen dabei unterstützen, ihre eigenen CSR-Ziele zum Wohle von Mensch und Umwelt und auch zugunsten ihrer Geschäftsprozesse zu erreichen“, so Henning Ohlsson, CSR-Direktor von Epson in Europa.

Tatsächlich erreichen Unternehmenskunden mithilfe von Epson Business-Inkjet-Drucker ihre Ziele für die Bereiche Umwelt, Finanzen und Gesellschaft leichter. Unternehmen, die statt Laser- Tintenstrahldrucker einsetzen, sparen bis zu 99 Prozent Abfall, bis zu 92 Prozent an CO 2 -Emissionen und bis zu 96 Prozent an Strom. Ausserdem gibt es bei Tinte keine Ozonemissionen. Stiegen in Europa alle Unternehmen von Laser auf Tintenstrahldrucker um, könnten mit dem eingesparten Strom bis zu 507.000 Haushalte versorgt werden.