Epko van Nisselrooij verstärkt Axis Communications BV als Business Development Manager Smart Cities

Epko van Nisselrooij arbeitet seit 2012 als Business Development Manager A&E bei Axis und kennt wie kein Zweiter die Herausforderungen, denen sich wachsende Städte für die Verbesserung der Lebensqualität stellen müssen. In seiner neuen Funktion wird er an Innovationen im Bereich Smart Cities arbeiten. Dabei spielt das Entwickeln von Smart-City-Strategien für nationale, regionale und lokale Verwaltungen eine große Rolle.

„Durch die zunehmende Urbanisierung stellen wir steigendes Interesse für die Lebensqualität in Städten und urbanisierten Gebieten fest“, sagt Epko van Nisselrooij. „Axis bietet gemeinsam mit seinen Partnern diverse Lösungen an, um Städte bei der Verbesserung der Lebensqualität zu unterstützen. Es bleibt jedoch nicht nur bei der Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen. Häufig werden wir in den kompletten Entwicklungsprozess einbezogen und arbeiten permanent an der Optimierung von Lösungen. Das interessiert mich sehr und ich bin stolz darauf, dass ich nicht nur die Position von Axis im Segment ‚Smart City‘ stärken darf, sondern auch, dass ich zur Schaffung von intelligenten und sicheren Städten beitragen kann.“