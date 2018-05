Die Endpoint Protector GmbH wurde 2014 als Ländergesellschaft von CoSoSys gegründet und vertreibt von Friedrichshafen am Bodenseee aus die Produkte des Herstellers in der D-A-CH-Region sowie in den Niederlanden.

CoSoSys, 2004 gegründet, ist auf Data Loss Prevention und Mobile Device Management spezialisiert. Das Flaggschiffprodukt Endpoint Protector schützt Unternehmensnetze vor Datenverlust und Datendiebstahl über Computerschnittstellen wie USB, browserbasierte Anwendungen und mobile Geräte. Mit den Modulen Device Control, der Verschlüsselungskomponente EasyLock und Content Aware Protection für die Prüfung der Dateiinhalte stellt die DLP-Lösung umfassende Funktionalität für die Überwachung und Blockierung von unerwünschten Datentransfers zur Verfügung. Zusätzlich scannt das Modul eDiscovery das Firmennetz auf unstrukturierte Daten und vereinfacht dadurch die Einhaltung der Betroffenen-Rechte entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, GDPR). In die Überwachung durch Endpoint Protector werden Windows-, macOS- und Linux-Rechner sowie Thin Clients einbezogen. Ergänzt wird die DLP-Lösung durch Mobile Device Management für die Einbindung mobiler iOS- und Android-Geräte.

CoSoSys wurde für Endpoint Protector vielfach belobigt und ausgezeichnet. So gehört die Lösung regelmäßig zu den Finalisten und Gewinnern der SC Awards Europe, der Cybersecurity Excellence Awards, der Computing Security Awards, der Info Security PG Global Excellence Awards und weiteren. Im Jahr 2017 wurde CoSoSys als einziger europäischer Hersteller im Gartner Magic Quadrant für Enterprise Data Loss Prevention gelistet.

CoSoSys vertreibt seine Produkte über eigene Niederlassungen sowie über Partner in mehr als 90 Ländern. Weltweit schützt die DLP-Lösung Endpoint Protector mehr als 11 Millionen Anwender. Zu den Kunden gehören neben Regierungsbehörden in aller Welt Banken und Finanzunternehmen wie Credit Agricole, Credit Suisse, Eurofima, ING DiBa, LGT und die Schweizerische Nationalbank, Consulting-Firmen wie Deloitte, Hersteller wie ABB, Bell, LG, Nobel Biocare, Suzuki, Unilever und Zeppelin, Medienunternehmen wie Orell Füssli, Splendid Syncron und Video Render sowie zahlreiche weitere Firmen jeder Größe in den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen sind unter www.endpointprotector.de verfügbar.