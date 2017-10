ELO präsentiert das neue ELOoffice 11

Der Softwarehersteller im Bereich Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office veröffentlicht mit ELOoffice 11 die neueste Version seiner Einstiegslösung für Kleinunternehmen und Selbstständige. Zu den zahlreichen Neuerungen zählen eine verbesserte Texterkennung und praxisorientierte Vorlagen für die tägliche Arbeit mit umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten. Zudem verfügt ELOoffice nun über eine leicht konfigurierbare Möglichkeit zur Datensicherung. Bis zum Jahresende gibt es für ELOoffice 11 Kunden in Deutschland darüber hinaus das exklusive Angebot einer kostenlosen Nutzung der Leitz Cloud.

ELOoffice 11 setzt neue Maßstäbe in puncto Benutzerfreundlichkeit, Datenauswertung und Sicherheit. „Gerade im Hinblick auf die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), die im Mai 2018 in Kraft tritt, sind unsere Kunden mit ELOoffice 11 bestens aufgestellt“, so Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH. „Für den Umgang mit personenbezogenen Daten bietet ELOoffice 11 die nötigen Mechanismen, die eine Compliance-konforme Datenhaltung unterstützen.“ Kunden in Deutschland, die ELOoffice 11 bis zum 31.12.2017 erwerben, profitieren zudem von einem exklusiven Angebot aus dem Hause Leitz: Sie können die Leitz Cloud kostenlos für ein Jahr nutzen. In der sicheren, in Deutschland gehosteten Cloud-Umgebung kann das gesamte ELOoffice Archiv gemäß den Vorgaben der EU-DSGVO gesichert werden. Über die Leitz Cloud besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Dokumente mit anderen Personen zu teilen oder mobil über Smartphone und Tablet darauf zuzugreifen.

ELOoffice 11 wartet mit vielen komfortablen Neuerungen auf: Unter anderem sorgt die optimierte ELOoffice Texterkennung dafür, dass Informationen zu einem Dokument ganz einfach per Mausklick übernommen werden können. Damit finden ELOoffice 11 Benutzer Dokumente später noch schneller im ELO Archiv.

Auch die optional vorgegebene Archivstruktur hat das Stuttgarter Software-Unternehmen konsequent weiterentwickelt. Neu hinzugekommen sind die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten, die die ELOoffice Archivvorlage bietet. Zu wichtigen Geschäftsdokumenten, wie Rechnungen, Verträgen oder Personalakten, lassen sich auf Knopfdruck Übersichten und Auswertungen in Microsoft Excel erstellen.

Im Bereich Datensicherheit setzt ELOoffice 11 auf die neu integrierte ELOoffice Datensicherung. Damit wird das gesamte ELO Archiv auf einem frei wählbaren Medium oder in einer gesicherten Cloud-Umgebung, wie der Leitz Cloud, gesichert. Das Backup lässt sich später komfortabel über das Windows-Startmenü wiederherstellen.

Weitere Informationen zu ELOoffice 11 finden Sie auf der Website www.elooffice.com