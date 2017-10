ELO Digital Office CH AG

Vertrieben werden ELO Produkte und Lösungen weltweit in rund 20 Sprachen und in über 40 Ländern. Basis hierfür ist ein dichtes, internationales Partnernetzwerk von über 850 Unternehmen aus der Soft- und Hardwarebranche. ELO selbst ist in 17 Ländern mit 21 Standorten präsent.

Die Kunden

Ob kleiner Handwerksbetrieb, städtische Verwaltung oder Großkonzern – zu den Kunden von ELO Digital Office zählen heute Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen. So setzen, neben zahlreichen kleinen und mittelständische Unternehmen, auch Konzerne wie Lufthansa, Bilfinger, der Raiffeisenverband Südtirol, TUI, EnBW oder die Stadt Zürich erfolgreich ELO Produkte und Lösungen ein.

Erfahren Sie mehr über die Referenzen von ELO.