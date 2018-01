Econis AG – Veränderung in der Geschäftsleitung

Der Geschäftsführer der Econis AG, Toni Fuchs, tritt per 31. März 2018 aus seiner Funktion und aus der Geschäftsleitung zurück. Seine Nachfolge tritt Per Trifunovic am 1. März 2018 an. Bis zu dessen Eintritt übernimmt Verwaltungsratspräsident Hans Blindenbacher die operative Leitung.

Die Econis AG bedient Finanzdienstleister, Versicherungen, Anwaltskanzleien und ausgewählte Segmente in Industrie, Handel, Dienstleistungen und Bildungswesen seit über 20 Jahren mit innovativen IT-Dienstleistungen.

Der ausscheidende Toni Fuchs hat die Geschäftsführung und den Vorsitz der Geschäftsleitung am 1. August 2015 übernommen. Er wird eine neue berufliche Herausforderung annehmen und verlässt Econis auf eigenen Wunsch. Die unter seiner Führung erfolgten strategischen Anpassungen, insbesondere die Fokussierung auf das Segment der Finanzdienstleister, hat Toni Fuchs massgeblich mitgestaltet und umgesetzt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken ihm für seine wertvolle Arbeit und wünschen ihm alles Gute.

Als Nachfolger konnte Per Trifunovic gewonnen werden, an den die Geschäftsführung der Econis AG per 1. März 2018 übertragen wird. Per Trifunovic ist dipl. Informatik-Ing. ETH und arbeitet seit 25 Jahren für Dienstleister in der schweizerischen Finanzindustrie. Von 2005 bis heute leitete er als CEO die BBP/D+H Switzerland. In dieser Zeit hat er BBP zum Marktführer für Financial Messaging in der Schweiz und zum weltweit grössten SWIFT ServiceBureau mit aufgebaut. Mit seinem Erfahrungshintergrund ist er für die Führung der Econis AG einzigartig qualifiziert.

Bis zum Eintritt von Per Trifunovic wird Verwaltungsratspräsident Hans Blindenbacher die operative Leitung der Econis AG interimistisch übernehmen.

