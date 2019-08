Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Programm steht und die Vorfreude erreicht ihren Höhepunkt. Die Schweizer IT-Fachmesse topsoft ist bereit für die nächste Durchführung. Wir sind aufgeregt und topmotiviert zugleich, erklärt Messeleiter Cyrill Schmid. Die Messebesucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot und einen spannenden Veranstaltungsort freuen.

Wenn am 28. August 2019 der Radio- und TV-Moderator Lukas Schütz den Startschuss zur topsoft19 gibt, beginnt in Spreitenbach die grösste IT-Fachmesse der Schweiz. Am Start stehen 100 Aussteller aus dem In- und Ausland, 28 Fachreferate sowie 15 Workshops zu aktuellen Themen der Digitalisierung. Zwei Tage lang werden Anbieter evaluiert, Lösungen gesucht, Gespräche geführt und Hunderte neue Kontakte geknüpft. Dies alles in einem Ambiente, welcher die aktuellsten Themen der heutigen nicht besser widergeben kann. In der Umwelt Arena Schweiz treffen Ökologie und Technologie aufeinander.

Von Polen bis in virtuelle Welten

Die Aussteller der diesjährigen Fachmesse legen eine ausserordentliche Kreativität an den Tag, wenn es um aussergewöhnliche Möglichkeiten der Digitalisierung geht. Das Gastland Polen wird mit 7 innovativen IT-Firmen unter der Leitung der der Polnisch-Schweizerischen Handelskammer repräsentiert. Wer in virtuelle Welten eintauchen will, kommt bei verschiedenen Anbietern auf seine Kosten. Nicht zuletzt beim Hightech-Rennsimulator der RacingFuel Academy. Ohne Feinstaub oder Abgase ist der Adrenalin-Kick unter realen Bedingungen quasi vorprogrammiert. Gewinnen kann man dabei tolle Preise – vorausgesetzt man schlägt die Benchmark von Formel-E-Pilot Nico Müller.

«Let’s go! Wir sind startklar»

Obwohl mit Messeleiter Cyrill Schmid ein erfahrener Routinier an der Front steht, hat das topsoft-Team in den letzten Wochen vor dem Anlass ein Prickeln gepackt, wie man es sonst nur von Premieren kennt. «Die vergangenen 12 Monate seit der letzten Messe waren so aufregend und intensiv wie in den Anfangszeiten. Wir hatten alle sehr viel Spass und freuen uns nun auf den morgigen Start. Ein grosser Dank geht schon jetzt an die Aussteller und an unser Messeteam. Let’s go!», fasst Cyrill Schmid die Vorbereitungsphase zusammen.

topsoft19 – in a nutshell

Zwei Tage lang digitale Chancen für KMU mit 100 Ausstellern, 28 Referaten und 15 Workshops zum Nulltarif in der Umwelt Arena Schweiz. Das Line-up ist gespickt mit attraktiven Namen und hochwertigen Referenten. Ein kostenloser Shuttle-Bus von myfactory verbindet den Bahnhof Killwangen-Spreitenbach im Viertelstundentakt mit der Messe.