Die Gewinner der ICTskills2018

Die schweizweit besten Lernenden in den Berufen Informatik und Mediamatik (ICT) sind bekannt: In der Disziplin Applikationsentwicklung gewinnt Pascal Honegger (Kanton Zürich), der beste Systemtechniker heisst Tim Rhomberg (Kanton Zürich), der Gewinner in der Disziplin Mediamatik ist Michel Yao (Kanton Bern) und Nicolas Ettlin (Kanton Genf) holt Gold in der Kategorie Web Design und Development. An der grossen Abschlussfeier der SwissSkills wurden sie in Anwesenheit von Bundesrat Johann Schneider-Ammann ausgezeichnet. Insgesamt traten an den diesjährige ICTskills 102 IT-Talente aus der ganzen Schweiz an.

Neben den Wettbewerben bot ICT-Berufsbildung Schweiz gemeinsam mit Credit Suisse, Post, SBB und Swisscom den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die digitale Berufswelt und zeigte die attraktiven ICT-Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrpersonen entdecken spielerisch die Welt der Robotik, konnten Video- und Multimedia live produzieren, Drohnen fliegen lassen oder ihre eigenen ICT-Skills testen lassen. Insgesamt besuchten über 130‘000 Personen, darunter 50‘000 Schulklassen, die SwissSkills.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der ICTskills2018 im Überblick:

Applikationsentwicklung (Application Development)

Platz 1: Pascal Honegger, Atos AG, Kanton Zürich

Platz 2: Bryan Tabinas, Gateway Solutions, Kanton Bern

Platz 3: Benjamin Raison, Credit Suisse, Kanton Zürich

Systemtechnik (Network and System Administration)

Platz 1: Tim Rhomberg, Stadt Zürich (OIZ), Kanton Zürich

Platz 2: Mike Keller, Informatikdienste der Stadt Winterthur, Kanton Zürich

Platz 3: Sven Gerber, Predata AG, Kanton Bern

Mediamatik

Platz 1: Michel Yao, Plus und Plus AG, Kanton Bern

Platz 2: Melvyn Vogelsang, CPLN – Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Kanton Neuenburg

Platz 3: Lias Hess, Swisscom AG, Kanton Bern

Web Design & Development

Platz 1: Nicolas Ettlin, CFPT Ecole Informatique, Kanton Genf

Platz 2: Michael Teuscher, nts workspace AG, Kanton Bern

Platz 3: Benjamin Wolf, Swisscom AG, Kanton Bern

