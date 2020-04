Die Einstellung von Beschäftigten zu KI verändert sich

Die Mehrheit der Beschäftigten denkt, dass KI Ihr Arbeitsleben bereichern wird, doch sie erkennen keine Strategie für deren Einführung.

Die nächste Generation der Maschinen wird zukünftige Arbeitsplätze revolutionieren. 54 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer glauben, dass Arbeitgeber KI und andere Technologien nutzen werden, um die Erfahrung am Arbeitsplatz zu verbessern. Ausserdem machen sich nur 28 % der Beschäftigten Sorgen, dass sie durch Technologien wie KI und Robotik am Arbeitsplatz ersetzt werden. Dies widerlegt den Mythos vom verhängnisvollen Vormarsch der Roboter.

Die optimistische Haltung der Beschäftigten spiegelt sich auch in der Studie «Future of Work» wieder. Diese zeigt, dass Technologie als Bereicherung am Arbeitsplatz betrachtet wird. Die Studie untersucht, warum Unternehmen, die Erfolg zukunftssicher machen möchten, Technologien, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken sollten. Die Studie wurde auf Grundlage der Befragung von 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Europa durchgeführt.

Eine positive Nachricht für die Arbeitgeber ist, dass fast drei Viertel (72 %) der Beschäftigten behaupten, dass sie mehr zur Leistung und zum Erfolg ihrer Organisation beitragen möchten. Technologien werden dies ermöglichen, da zeitintensivere administrative Aufgaben von Maschinen erledigt werden können und die Beschäftigten sich dadurch mehr auf strategisch relevante und wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können.

Tatsächlich erwarten 78 % der Büroangestellten, dass ihr Unternehmen Tools bereitstellt, durch die sie unabhängig vom Arbeitsort enger mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten können und eine grössere Flexibilität sowie ein besserer Wissenstransfer ermöglicht wird.

Da Technologien schnell zu einer Veränderung der Arbeitsweise führen, ist es wichtig, dass Unternehmen die Tools und das Training bereitstellen, um das Beste aus Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herauszuholen. 69 % der Beschäftigten in Europa glauben, dass an den besten Arbeitsplätzen in digitale Technologien für die Weiterbildung der Belegschaft investiert wird. 60 % der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertrauen darauf, dass ihr Unternehmen in die Technologien investieren wird, die die Anforderungen an die Arbeitsplätze der Zukunft erfüllen. Dies unterstreicht, wie sehr sich die Einstellung gegenüber Technologien am Arbeitsplatz in den letzten Jahren gewandelt hat.

Jedoch berichteten nur 38 % der Beschäftigten, dass ihr Unternehmen über eine Strategie für die Integration von Technologien wie KI und Robotik am Arbeitsplatz verfügt, die den Beschäftigten gegenüber auch kommuniziert wurde. Das unterstreicht die Wichtigkeit der Kommunikation und des Trainings, um die Einbindung der Belegschaft zu verbessern und die Loyalität gegenüber dem Unternehmen zu fördern.

