Die baramundi software AG auf der IT-Expo.ch

Die baramundi software AG wird sich als Aussteller auf der erstmalig stattfindenden IT- Expo.ch am 5. & 6. April präsentieren, um Interessenten und Kunden die Möglichkeit zu geben, baramundi persönlich vor Ort zu treffen.



Die Schwerpunkte auf der Messe sind die Vorstellung der neuen Features der baramundi Management Suite wie die Inventarisierung von SNMP-fähigen Geräten, die grafische Darstellung aller Netzwerkgeräte mittels IT-Landkarte, die Unterstützung von Windows 10, Internet-Enabled Endpoint Management sowie IT-Compliance.

An allen Messetagen können Besucher sich an Stand D.10 in Halle 1 über die neueste Version der Unified-Endpoint-Management-Lösung des Augsburger Herstellers informieren.