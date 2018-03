devolo kürt Littlebit Technology zum „Distributor des Jahres 2017″

Jährlich verleiht devolo Schweiz den Titel „Distributor des Jahres“. Für das vergangene Jahr geht der Preis diesmal an Littlebit Technology. Damit soll ein Grosshändler ausgezeichnet werden, der nicht nur die besten Umsatzzahlen in Kooperation mit devolo generieren konnte, sondern auch den Flaggschiff-Themen devolos am besten gerecht wurde: Multiroom WiFi, WLAN/Heimvernetzung und Home Control als Smart-Home-Lösung zu Selbermachen. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zug setzte sich mit klarem Vorsprung gegen die Konkurrenz durch. Jean-Claude Jolliet, Country Manager bei devolo Schweiz, gratuliert: „Mit der Prämierung „Distributor des Jahres“ würdigen wir die hervorragenden Leistungen von Littlebit Technology im vergangenen Jahr. Dank der aussergewöhnlichen Teamleistung und der sehr guten Zusammenarbeit konnte devolo auch 2017 seine Marktführerschaft im Multiroom-WiFi-, Powerline- und Smart-Home-Segment ausbauen.“

Starke Marken brauchen starke Partner

Gerade die Kooperation im Distributionskanal ist für Hersteller von entscheidender Bedeutung. Dazu Jolliet: „Starke Marken wie devolo brauchen starke Partner wie Littlebit Technology, um den Channel und den Fachhandel zu erreichen. Littlebit hat sich schon früh zu devolo bekannt und wir können heute auf eine bereits langjährige wie erfolgreiche Partnerschaft zurückblicken.

Zuverlässigkeit und Fokussierung auf Kundenbedürfnisse

Das kompetente Team von Littlebit Technology vom Management und Produktmanagement bis zum Sales freut sich über die Auszeichnung. Littlebit Technology steht für Markt- und bedürfnisgerechte Unternehmenspolitik, grosse Kundennähe und permanente Innovation, ein breites und tiefes Sortiment, kompetente Beratung und attraktive Dienstleistungsangebote: Der Partner und Kunde stehen im Mittelpunkt! So konnte devolo mit Hilfe von Littlebit Technology seinen Marktanteil in der Schweiz und Liechtenstein steigern. „Das ist ein grosser Erfolg, den wir auch Littlebit Technology verdanken“, unterstreicht Jean-Claude Jolliet.

