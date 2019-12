Datto ernennt Donald Badoux zum Sales Director DACH

Datto hat Donald Badoux zum Sales Director DACH ernannt. Die Besetzung der Position ist ein strategischer Schritt von Datto in der für das Unternehmen wichtigen DACH-Region, in der der MSP-Markt am stärksten wächst. Donald Badoux berichtet vom Münchner Standort aus direkt an Mark Simon, Managing Director EMEA von Datto.

Der Weltmarktführer für IT-Lösungen, die von Managed Service Providern (MSPs) angeboten werden, verzeichnet weltweit starkes Wachstum. Der DACH-Region kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Für Datto gehören Deutschland, Österreich und die Schweiz zu den wichtigsten Märkten mit dem größten Wachstumspotenzial. Donald Badoux zeichnet als Sales Director DACH für die Leitung strategischer Markteinführungsaktivitäten in der Region verantwortlich.

Donald Badoux ist ausgewiesener Branchenexperte mit über 20 Jahren internationaler Management-Erfahrung. Vor seinem Eintritt bei Datto war Donald Badoux als Geschäftsführer des globalen Rechenzentren-Betreibers Equinix für die DACH-Region verantwortlich. Zuvor hatte Donald Badoux Führungspositionen bei den Telekommunikations- und Infrastrukturunternehmen Century Link, euNetworks, Terra Nova, Verizon und Infonet inne.

84