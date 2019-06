Das Diploma of Advanced Studies (DAS) Applikationsentwicklung widmet sich vertiefend einer wichtigen Teildisziplin der ICT, der Applikationsentwicklung, die aus heutigen Betrieben nicht mehr wegzudenken ist. Als Software-Spezialisten übernehmen Applikationsentwickler die Verantwortung für die Planung, Realisierung und Wartung von ICT-Anwendungen.

Für alle jene, die zeitlich stark eingebunden oder geographisch abgelegen sind, besteht die Möglichkeit das DAS virtuell zu absolvieren. Soll heissen der Online-Präsenzunterricht findet wöchentlich samstags statt und Sie haben die Option entweder physisch vor Ort oder online von Zuhause sich in den Unterricht hinzuzuschalten.

Die wichtigsten Inhalte des DAS Applikationsentwicklung in Kürze:

Sie übernehmen die Verantwortung für die Planung, Realisierung und Wartung von Informatik-Anwendungen und –Programmen.

Sie können komplexe Problemstellungen analysieren und daraus

Systemanforderungen spezifizieren.

Sie können die Software Architektur aus den Systemanforderungen bestimmen und kennen die geeigneten Vorgehensmodelle.

Sie können ein geplantes Softwareprojekt umsetzen.

Dazu setzen Sie geeignete Tools ein.

Sie können Code-Qualität beurteilen. In der Wartung können Sie die

Verantwortung für das Release Management übernehmen.

Sie sind in der Lage, ein Entwicklungs-Team zu leiten.

Nach abgeschlossenem Studium besitzen Sie die Kompetenzen, um folgende Tätigkeiten auszuüben:

Applikations-Entwickler(in)

Datenbank-Spezialist(in)

ICT-Test-Manager(in)

Applikations-Manager(in)

Projektleiter(in)

Diploma of Advanced Studies und eidgenössischer Fachausweis

Das Studium schliessen Sie mit einem Diploma of Advanced Studies in Applikationsentwicklung der Fernfachhochschule Schweiz ab. Die Inhalte des DAS Applikationsentwicklung befähigen

Sie ebenfalls, um bei Wunsch im Anschluss die Prüfung für den eidgenössischen Fachausweis in Applikationsentwicklung abzulegen.

