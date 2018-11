Oliver Ebel (Bild oben) wird neuer Area Vice President Central Europe bei Citrix. In seiner neuen Rolle wird er das Geschäft rund um die Citrix-Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und modernste Netzwerke in der DACH-Region weiter ausbauen. Neu im regionalen Führungsteam ist zudem Michael Heitz, der ab sofort die Rolle des Regional Vice President für Deutschland übernimmt. Oliver Ebel berichtet an Sherif Seddik, Senior Vice President und Managing Director EMEA bei Citrix.

Oliver Ebel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Er kommt von Lenovo, wo er seit 2005 in unterschiedlichen nationalen wie internationalen Management-Rollen beschäftigt war. Zuletzt bekleidete er die Rolle des Vice President and General Manager EMEA für die Lenovo Mobile Business Group und war Mitglied des globalen Führungsteams. Vor Lenovo arbeitete der Diplom-Wirtschaftsingenieur für IBM.

„Der intelligente, digitale Arbeitsplatz steht im Zentrum einer jeden modernen, digital transformierten Organisation, macht sie hochflexibel, skalierbar und sicher“, sagt Oliver Ebel. „Ich bin fasziniert von Citrix‘ Cloud-basierten Lösungen und überzeugt davon, dass wir damit nicht nur Großunternehmen, sondern auch Mittelständler und Behörden gleichermaßen optimal bei ihren Digitalisierungsprojekten unterstützen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern, und auf viele gemeinsame Projekte.“

Neuer Regional Vice President für Deutschland

Mit Michael Heitz stösst ein weiterer erfahrener Manager zu Citrix. In seiner letzten Position als Vice President World Wide Partner Sales verantwortete er das Partnergeschäft für Hitachi Data Systems und passte die Partnerstruktur des Anbieters an, um besser für digitale Transformationsprojekte positioniert zu sein. Zuvor war Michael Heitz als Regional Vice President & Managing Director Germany ebenfalls für Hitachi Data Systems tätig. Er wird an Oliver Ebel berichten.

„Mit Oliver Ebel und Michael Heitz steht unseren Partnern und Kunden ein erfahrenes Führungsteam zur Seite“, sagt Sherif Seddik, Senior Vice President und Managing Director EMEA bei Citrix. „Ein derart starkes Management, ein hervorragendes Team sowie unser hochinnovatives Lösungsportfolio – das ist aus meiner Sicht die optimale Mischung für gemeinsamen Erfolg und Wachstum“, so Seddik abschließend.

