Citrix und Check Point Software Technologies verbessern die Sicherheit im Citrix SD-WAN

Citrix und der führende IT-Sicherheitsanbieter Check Point Software Technologies geben heute bekannt, gemeinsam neue Sicherheitsfunktionen für Citrix SD-WAN zu entwickeln. Citrix adressiert damit die im Rahmen der Corona-Krise wachsende Zahl der Mitarbeiter, die Remote arbeiten und erhöht den Sicherheitsgrad gegen neue Angriffsvektoren und Bedrohungen für Unternehmensnetzwerke. Durch die Zusammenarbeit können Administratoren im Citrix SD-WAN künftig auf einfache Weise zusätzliche Next-Generation-Firewalls bereitstellen und verwalten.

„Unternehmen sind momentan gezwungen, ihre Netzwerke schneller als geplant in die Cloud und SaaS zu migrieren, um in der jetzigen Situation die bestmögliche Performance und Transparenz bereitzustellen. Dadurch entstehen auch gleichzeitig Anforderungen an die Sicherheit,“ sagt Chalan Aras, Vice President, SD-WAN and Intelligent Traffic Management von Citrix. „Gemeinsam mit Check Point Software Technologies bieten wir unseren Kunden eine SD-WAN-Lösung an, die ihre Workspaces und Anwendungen angemessen schützt, während sie den Weg in die Cloud beschreiten.“

Mehr Sicherheit für WAN Edge

Citrix bietet Organisationen beim Schutz des WAN Edge verschiedene Sicherheitsoptionen und dadurch höchstmögliche Flexibilität hinsichtlich der eigenen Anforderungen. Integrierte Firewall- und Edge- Sicherheitsfunktionalitäten sowie Next-Generation und Cloud-Firewalls führender Anbieter lassen sich beliebig einsetzen, um Standorte und Netzwerke zu schützen.

Mit Citrix SD-WAN und Check Point CloudGuard haben Citrix und Check Point Software Technologies bereits eine gemeinsame Lösung. Die geplante Integration von Citrix SD-WAN und Check Point CloudGuard Edge sowie Check Point CloudGuard Connect bietet Unternehmen darüber hinaus die Möglichkeit, auch mit einer wachsenden Zahl an Zugriffspunkten den Schutz ihrer Netzwerke und Cloud-Anwendungen einfach und kostensparend zu gewährleisten.

„Niederlassungen durch SD-WAN direkt mit der Cloud zu verbinden, stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar,“ sagt Itai Greenberg, Vice President of Product Management and Product Marketing von Check Point Software Technologies. „Mit Citrix SD-WAN, CloudGuard Connect und CloudGuard Edge können Unternehmen ab sofort die hochklassigen Lösungen von Check Point im Bereich Prävention und Bedrohungsintelligenz einsetzen, um auch verteilte Standorte zuverlässig gegen Zero Day und Gen-V-Bedrohungen zu schützen.“

IT-Organisationen bieten sich zahlreiche Vorteile durch die Kombination des Citrix SD-WAN Orchestrator für eine einheitliche Verwaltung und Kontrolle mit den branchenführenden Firewall-Produkten der nächsten Generation von Check Point:

Einheitliche Bereitstellung verschiedener Sicherheitsdienste von Citrix SD-WAN Orchestrator aus der Citrix Cloud

Konsistente Richtlinien für Zugriffskontrollen, basierend auf Anwendungen und Nutzern im gesamten Netzwerk und der Cloud

Automatisierte Bereitstellung von Check Point CloudGuard Edge auf der Citrix 1100 Appliance als virtuelle Netzwerkfunktion (VNF)

Vereinfachte Verbindungen zum Check Point CloudGuard Connect-Service für konsistente Richtliniendurchsetzung

Segmentierung von Sicherheitszonen, um Nutzer, Anwendungen und Daten gleichermaßen zu schützen

Um mehr über Citrix SD-WAN zu erfahren, besuchen Sie www.citrix.com/sdwan. Für Informationen über CloudGuard Edge, CloudGuard Connect besuchen Sie https://www.checkpoint.com/ solutions/sd-wan-security/ citrix/. Für Check Point Next Generation Firewall (NGFW) besuchen Sie https://www.checkpoint.com/ products/next-generation- firewall/.

