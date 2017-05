Citrix Synergy: Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft

Citrix präsentiert auf seiner Hausmesse Synergy neue Lösungen und Services für einen mobilen, sicheren und produktiven digitalen Arbeitsplatz

Das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter können Unternehmen nur dann abrufen, wenn sie ihnen ermöglichen von überall und jederzeit sicher auf Dokumente und Anwendungen zuzugreifen und sie miteinander produktiv arbeiten lassen. Laut einer aktuellen Studie von Oxford Economic Research erzielen Unternehmen, die virtuelle und mobile Arbeit vorantreiben, höhere Profite, generieren mehr Umsatz, senken Ausgaben und reduzieren Mitarbeiterwechsel.

Um Unternehmen dabei zu unterstützen, bietet Citrix verschiedene Innovationen unter dem Mantel der Secure Digital Workspace Services an. Neben einer verbesserten User Experience stellt Citrix neue Services für die Citrix Cloud vor: Software Defined Networking und Analytics Services sowie Advanced Document Workflows. Zusätzlich bietet Citrix ein neues Sicherheits-Framework an, das den Zugriff auf und die Kontrolle von Anwendungen und Daten einfacher und sicherer macht.

Höhere Produktivität dank besserer User Experience

Laut Gartner wächst die Cloud weiter.[i] Mehr Services, Apps und Datenquellen, Zugangsmethoden und Login-Kombinationen für Nutzer schaffen ein gewaltiges Frustpotenzial. Um die Produktivität zu steigern und die Arbeit zu erleichtern bietet Citrix verbesserte Secure Digital Workspace Services User Experience: Dank Single-Sign-On sind mobile, SaaS- und Windows-Anwendungen sowie Dokumente alle an einem Ort verfügbar. Citrix vereint Zugang, Kontrolle und Workflows in einer nutzerfreundlichen Lösung – mit jeder verknüpften Identität.

Je nach Kontext findet Citrix die optimale Mischung aus Sicherheit, Produktivität und Performance, basierend auf Ort, Gerät, Identität und anderen Faktoren. Direkt aus der digitalen Arbeitsumgebung können Nutzer Office-365-Dokumente erstellen, verändern und gemeinsam online daran arbeiten. Sie stellen mit ihren Kollegen eigene Workflow- und Freigabe-Prozesse zusammen – ohne jemals die Arbeitsumgebung verlassen oder sich neu anmelden zu müssen, selbst wenn sie die SaaS-Anwendung wechseln.

Enhanced Security und Analytics

Sicherheit ist weiterhin eine der größten Herausforderungen für Unternehmen: Mehr Endpunkte, Orte, Geräte, Netzwerke und Clouds sollen gesteuert und gesichert werden, ohne dabei die Mitarbeiter in ihrer Produktivität zu hindern. Citrix bietet erweiterte Kontrollfunktionen für einen neuen softwaredefinierten Perimeter um den digitalen Arbeitsplatz. Zusätzlich eröffnet Citrix innerhalb seiner Consulting Services eine Security Practice.

Mit Citrix Analytics schafft Citrix zudem ein ganzheitliches Angebot für Sicherheit und Verhaltensanalyse. Citrix Analytics baut auf den Funktionen des bewährten Citrix NetScaler Management and Analytics Systems auf und bietet zusätzlich Verhaltenserkennung sowie proaktive Risikobekämpfung. Die neue Sicherheitslösung analysiert Datensets innerhalb des gesamten Citrix Produktportfolios – von NetScaler über ShareFile bis hin zu XenApp/XenDesktop und XenMobile. Sie nutzt Machine Learning-Algorithmen und erfasst Anomalien im Verhalten von Anwendungen. So können IT-Abteilungen Performanceprobleme mit der Anwendungs-Infrastruktur schneller ausfindig machen und beheben.

Kunden begleiten – auf ihrer Cloud Adoption Journey

Um den Arbeitsplatz der Zukunft bereitzustellen, müssen Unternehmen in der Lage sein, Multi-Cloud-Umgebungen zu verwalten und ihre Workloads auf verschiedene Public und Hybrid Clouds sowie virtualisierte On-Premise-Umgebungen zu verteilen. Citrix Cloud wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Nun hat Citrix die Innovation in der Cloud weiter vorangetrieben und bietet jetzt XenApp Essentials und XenDesktop Essentials nativ auf Microsoft Azure an, gesteuert von der Citrix Cloud.

Ebenfalls neu ist das XenMobile App Management und Device Management sowie der NetScaler Gateway Service, mit den Kunden einen Gateway in der Cloud erstellen können – für eine schnellere und einfachere Implementierung. Citrix Cloud bietet zudem eine Integration mit Azure Active Directory für Administratoren, Internet-of-Things-Funktionen sowie weitere Services aus den Citrix Labs.

