Citrix: Steve Mayer wird Country Manager Schweiz

Steve Mayer, Country Manager Citrix SchweizCitrix hat einen neuen Leiter für das Geschäft in der Schweiz: Steve Mayer übernimmt ab sofort als Country Manager die Gesamtverantwortung für das Citrix-Geschäft in der Schweiz. Er berichtet direkt an Dirk Pfefferle, Area Vice President Zentral- und Osteuropa bei Citrix und folgt auf Thomas Vetsch, der ab sofort die Leitung des neu geschaffenen Citrix Cloud IncubationTeams antritt.

„Die Revolution des Arbeitsplatzes hat bereits begonnen“, sagt Dirk Pfefferle, Area Vice PresidentZentral- und Osteuropa bei Citrix. „Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, Daten und Anwendungen mobil bereitzustellen, ohne die Kontrolle über sensible Informationen zu verlieren. Steve Mayer wird ihnen in dieser Herausforderung zur Seite stehen. Mit ihm gewinnen wir eine dynamische Führungskraft mit Branchenexpertise, die gemeinsam mit unseren Partnern die Kunden in der Schweiz darin unterstützt, den Arbeitsplatz von morgen zu schaffen.“

Steve Mayer ist seit 29 Jahren im IT-Geschäft sowohl national als auch international tätig. In dieser Zeit hatte er verschiedene Führungsrollen inne – unter anderem als Regional Sales Manager bei Cisco. Dort baute er die strategische Allianz mit Accenture auf. Zuletzt leitete er das internationale Partner-Management bei Swisscom. Die Expertise kommt ihm nun in seiner Rolle als Country Manager zugute, in der er auch für Kunden und Partner der Region verantwortlich ist.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei Citrix“, sagt Steve Mayer. „Citrix ist am Puls der Zeit und verfügt über enormes Potenzial. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern das Geschäft von Citrix in der Schweiz auszubauen und dafür stets im engen Kontakt zu unseren Kunden und Partnern vor Ort zu bleiben.“