Calenso neu auf dem App Marketplace

Calenso mit Bexio – eine Partnerschaft die sich bewährt

Die Corona-Krise zeigt es mit aller Deutlichkeit: Die Digitalisierung im täglichen Arbeitsleben ist essenziell und verschiedenste Tools profitieren von einem enormen Entwicklungsschub. Calenso, eine automatisierte Lösung für Online-Terminvereinbarungen, verbreitet sich als digitaler Helfer derzeit rasend schnell.

Mit der intelligenten Terminvereinbarung Calenso lassen sich bei einem Anbieter rund um die Uhr und von überall her Termine vereinbaren. Natürlich sollten nur Terminbuchungen möglich sein, die mit den Anwesenheiten der gewählten Mitarbeitenden übereinstimmen. Dies kann beliebig konfiguriert werden. Ebenso sind Videocalls mit Meetinglinks administrierbar. Calenso lässt sich in verschiedenste Content Management Systeme einbauen oder als Buchungs-Widget auf einem Social Media Account oder Google MyBusiness verwenden.

Calenso kooperiert mit Bexio

Seit Februar 2020 ist Calenso als Partner-App auf dem Marketplace von Bexio aufgeschaltet. Durch die Integration in die Buchhaltungsplattform Bexio können Kunden von einem einmalig günstigen Angebot profitieren und Terminvereinbarungen automatisiert mittels Rechnung abwickeln. Dario Bernardi, Lead Marketplace, Bexio AG: «Der Vorteil für KMU ist, dass sie mit ihrem gewohnten Bexio-Login diese Funktions- und Serviceerweiterungen über den Bexio Marketplace direkt beziehen können.» Die Schnittstelle erlaubt zudem den Austausch von Kunden- und Termindaten zwischen Bexio und Calenso.

In den ersten paar Wochen – und stark begünstigt durch Corona – verzeichnete Calenso eine sehr hohe Nachfrage. Marvin Felder, Calenso Co-Founder: «Allein im April registrierten wir eine Zunahme der Anmeldungen von rund 400% gegenüber dem Vorjahr. Im DACH-Raum zählen wir derzeit rund 54‘000 Anwender.» Für Dario Bernardi ist es klar, dass Calenso optimal auf KMU-Bedürfnisse zugeschnitten ist: «Die Terminbuchungen werden mit Bexio synchronisiert, Kunden in Bexio automatisch angelegt sowie Rechnungen für die gebuchte Dienstleistung vorbereitet. Es findet also eine weitgehende Automatisierung von bisher manuellen Abläufen statt, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Fehlerquellen minimiert. Calenso unterstützt Bexios Vision, KMU im Schweizer Markt erfolgreich zu machen, voll und ganz.»

Startup in Sempach LU gibt Vollgas

Die Calenso Founder Marvin Felder, Michael und Patrick Breiter sehen eine positive Zukunft für ihr Startup. Zahlreiche neue Features werden derzeit gerade entwickelt und ergänzt. Dario Bernardi erkennt ebenfalls grosses Potenzial: «Onlinebuchungen und Kalendermanagement werden weithin unterschätzt: Was sehr einfach scheint, kann schnell eine erhebliche Komplexität annehmen. Calenso ist eine gut durchdachte Applikation. Die Gründer haben es geschafft, eine sehr umfangreiche App einfach und selbsterklärend zu gestalten.»

