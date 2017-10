Bechtle direct stärkt den Vertrieb in der Schweiz

Seit 1. Oktober 2017 verstärkt Aleksandar Dujakovic das Team von Bechtle direct in Dübendorf. Er kennt das Unternehmen bereits sehr gut. Bis 2014 war der 28-Jährige bereits als Account Manager bei der Bechtle direct AG beschäftigt und kehrt nun als Teamleiter Vertrieb zurück. Der ausgebildete Multimediaelektroniker ist im Schweizer IT-Markt exzellent vernetzt.

„Nachdem wir auf die gute wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz bereits mit dem Ausbau unseres Vertriebsteams reagiert haben, ist nun mit Aleksandar Dujakovic als Teamleiter der richtige Mann an Bord. Er bringt breit gefächerte Erfahrung mit, wird von Kunden geschätzt und – ebenfalls ein Bonus – er kennt Bechtle bereits. Viele gute Gründe, warum wir unser neu aufgebautes Team bei ihm in guten Händen sehen“, so Mario Düll, Geschäftsführer von Bechtle direct Schweiz. Aleksandar Dujakovic berichtet an Alexander Bormann, Verkaufsleiter, Bechtle direct AG.

Nach Zwischenstationen als Key Account Manager und später Teamleader B2B bei der Secomp AG freut sich Aleksandar Dujakovic nun auf die neue Aufgabe in bekanntem Terrain: „Ich habe in den vergangenen Jahren Herausforderungen auf Hersteller- und Distributorenseite gesehen und zudem auch die andere Seite des Verkaufs im CE-Markt kennengelernt. Mit dem Studium der Wirtschaftsinformatik konnte ich mein Wissen währenddessen zusätzlich ausbauen.“ Die Rückkehr zu Bechtle ist für ihn ein logischer Schritt: „Bei Bechtle ist IT zu Hause und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Zudem baut das Unternehmen stark auf den eigenen Nachwuchs. Ein Konzept, das mir nun die Chance bietet, zusammen mit einem motivierten Team weiter zu wachsen und neue Meilensteine zu setzen.“