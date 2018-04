baramundi zeichnet Vertriebspartner aus

Insgesamt elf Partner des Augsburger Software-Herstellers sind Competence Center of Excellence 2018

Alljährlich werden ausgewählte Partner der baramundi software AG für ihr hohes Engagement, exzellente Expertise sowie herausragende Support-Erfahrung als Competence Center of Excellence ausgezeichnet. Für das Jahr 2018 konnten insgesamt elf Vertriebspartner diese Anforderungen erfüllen: SINTEC Informatik GmbH, GIb – Gesellschaft für Informationstechnik und -beratung mbH, VITAC IT-Systeme GmbH, PMCS GmbH & Co. KG, Konica Minolta IT Solutions GmbH, IntraConnect GmbH, pdv-systeme Sachsen GmbH, PDV-Systemhaus GmbH, SNS Systematics Network Services GmbH, NetPlans IT-Systeme GmbH sowie A+E Informatik GmbH aus der Schweiz.

Mit der jährlichen Auszeichnung Competence Center of Excellence würdigt die baramundi software AG besondere Leistungen von Vertriebspartnern. Dazu Uwe Beikirch, Vorstand der baramundi software AG: „Die baramundi software AG wächst seit Jahren kontinuierlich. Unsere Partner leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag. Wir möchten uns für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken und freuen uns, dass wir in diesem Jahr elf Partner als Competence Center of Excellence auszeichnen können.“

Die Voraussetzungen für den Status als Competence Center of Excellence sind die erfolgreiche Umsetzung einer hohen Zahl von Neukundenprojekten, ein überdurchschnittliches Know-how in Bezug auf die Implementierung der baramundi-Lösung sowie eine exzellente Support-Leistung bei bestehenden Kunden.

Stefan Schraml, Leiter System Management bei der SINTEC Informatik GmbH, freut sich als Partner of Excellence der ersten Stunde über die erneute Auszeichnung: „Aufgrund der erfolgreichen Partnerschaft mit baramundi betreuen wir mittlerweile 100 Kunden mit über 90.000 Lizenzen und sind eines der führenden Systemhäuser in Sachen Client-Management. Unsere Kunden variieren von der bayerischen Kommune bis zum internationalen Automobilzulieferer und verfolgen alle das gleiche Ziel: Sie wollen, den Laden im Griff haben‘ – und das mit kalkulierbaren Mitteln sowohl in der Einführung als auch Betreuung. Die baramundi Management Suite ist skalierbar, mitwachsend und flexibel und für uns ein unverzichtbares Werkzeug im IT-Management. Dazu kommt natürlich die bewährte Qualität der ‚Software Made in Germany‘.“

Partnerschaften auf Augenhöhe für gemeinsamen Erfolg

Die Kooperation mit Partnern weltweit ist ein wesentlicher Baustein, um die Marktpräsenz von baramundi weiter zu stärken und auszubauen. Der Augsburger Software-Hersteller legt Wert auf langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe. Aus diesem Grund bietet baramundi seinen Vertriebspartnern Lead- und Projektschutz sowie u. a. eine umfassende Unterstützung bei Veranstaltungen, Projekten und Marketingaktivitäten. Praxisorientierte Schulungen, Training-on-the-job sowie Zertifizierungen unterstützen die Partner im Aufbau von umfangreichem Know-how zu den baramundi-Produkten. Außerdem bezieht baramundi Partner aktiv mit ein, um deren Feedback in die Weiterentwicklung der Software mit einfließen zu lassen.

„Die Zusammenarbeit mit der baramundi Software AG ist für uns eine der besten Partnerschaften in über 25 Jahren Systemhausgeschäft. Neben perfekten Lead- und Pricing-Prozessen sind besonders die Zuverlässigkeit und Kompetenz hervorzuheben, mit der uns unsere Ansprechpartner entgegentreten. Die Qualität der Softwarelösung verbunden mit erstklassigem Service unserer erfahrenen Consultants bieten unseren Kunden schnellen, spürbaren Nutzen und sind der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg“, bestätigt Michael Köllner, Geschäftsführer IntraConnect GmbH.

Das globale Partnernetzwerk soll weiter wachsen. Dabei setzt die baramundi software AG auf kompetente Systemhäuser und Value Added Reseller, die den Markt wie auch die Anforderungen bei Kunden für Unified-Endpoint-Management sehr gut kennen.

